с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

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