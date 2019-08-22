Политика
Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на КрымГазета.Ru вчера в 22:02
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8. Об этом сообщает РИА "Новости". Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если "вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе".
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский написал в Facebook, что условиями для возвращения России в G8 являются передача Крыма, освобождение украинских политзаключенных и арестованных моряков, а также прекращение боевых действий в Донбассе.РБКвчера в 20:42
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Зеленский связал восстановление России в G8 с возвращением Крыма и освобождением пленных
Коммерсантъвчера в 20:59
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В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.
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Политика
Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории
Трамп по большому счету хочет немного переписать новейшую историю США, точнее — ту часть официального американского нарратива, которая описывает произошедшее между 2013 и 2016 годами.
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Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
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Обновлено в 03:26
Политика
Украинские неонацисты продают «манифест» стрелка из Крайстчёрча
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Обновлено в 03:47
Политика
Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену
Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.
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Происшествия
Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган
Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.
Обновлено в 03:42
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Уголовное дело возбудили после поджога мужчины на юге Москвы
Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы.
Обновлено в 02:47
Технологии
Volocopter показала первое коммерческое аэротакси
Немецкий стартап Volocopter представил первую модель аэротакси для коммерческих пассажироперевозок, которое будет курсировать на территории городов.
Обновлено в 02:00
Энергетика
«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль
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Обновлено в 00:26
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Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
Обновлено вчера в 18:49
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Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Актриса Яна Гладких не послушала врачей и отказалась делать аборт
По некоторым данным, на лечение ребенка потребуется около 4,5 миллионов рублей.
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Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
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Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
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Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
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Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
Переход Санчеса из МЮ в «Интер» может сорваться
Миланский «Интер» не может договориться с «Манчестер Юнайтед» по трансферу нападающего Алексиса Санчеса.
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Депутат Госдумы предложил изменить порядок расчета зарплат врачей
Расчет заработных плат врачам необходимо изменить, заявил в интервью РИА «Новости» член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.
Обновлено вчера в 21:50
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Четверть россиян боится увольнения
Почти четверть россиян — 24% — боятся, что будут уволены со своего нынешнего места работы.
Обновлено в 02:41
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Политика
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00