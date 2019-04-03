Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионеBFM.ru вчера в 14:34
Лидер первого тура президентской гонки на Украине сделал это эффектно. Зеленский снял короткий видеоролик, в котором озвучил свои условия участия в дебатах. Видео начинается с того, что шоумен идет по коридору под трибунами самого большого в стране стадиона «Олимпийский».
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:22, Ашберн
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины
Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:26
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:12
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
Баскетбол
«Денвер» разгромил «Сан-Антонио» в матче НБА
"Денвер Наггетс" нанес разгромное поражение "Сан-Антонио Сперс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Украина. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:44
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Гаджеты
Apple сняла ролик о создании круглой коробки для пиццы
Apple выпустила новый рекламный ролик под названием «Аутсайдеры», посвящённый четырём сотрудникам компании и их идее о создании круглой коробки для пиццы.
Обновлено вчера в 07:30
Наука
Потепление в Арктике сломало ледовый конвейер
Потепление в Арктике происходит быстрее, чем в остальной части земного шара, и одно из его наглядных последствий, помимо общего уменьшения сезонного максимума льда в марте, — сокращение доли многолетнего льда по сравнению с однолетним льдом.
Обновлено вчера в 04:30
Наука
Кофе увеличил шанс развития рака легких
Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Эксперт Fox News стала новым представителем Госдепа
Бывшая сотрудница телеканала Fox News Морган Ортагус назначена новым официальным представителем Государственного департамента США.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
В Японии снова арестован Карлос Гон
Обновлено вчера в 18:34
Интернет
Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G
Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Музыка
Макаревич раскритиковал книгу Джоанны Стингрей о Цое
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал американскую певицу Джоанну Стингрей за написанную книгу о Викторе Цое, с которым та дружила на протяжении многих лет.
Обновлено вчера в 08:32
Шоу-бизнес
«Старушенция»: Анна Нетребко жутко «состарилась» и напугала Киркорова
Певец Филипп Киркоров, кажется, вовсе испугался и просто оставил "Omg" в комментариях.
Обновлено вчера в 08:08
Политика
Эстонский политик призвал отменить санкции после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар предложил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поговорить со своим российским коллегой Владимиром Путиным об отмене санкций.
Обновлено вчера в 23:25
Единоборства
Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление его жены
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению
Пятнадцать самолетов Sukhoi Superjet 100 не будут поставлены авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 00:20
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено вчера в 10:55
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
WP: еще три американки обвинили Байдена в неподобающем поведении
Еще три американки обвинили бывшего вице-президента США демократа Джозефа Байдена в неподобающем поведении.
Обновлено в 00:29
Авто
Ford Sollers снизит стоимость 4 моделей
Обновлено вчера в 03:14
Происшествия
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX действовали по инструкции
Пилоты разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX выполнили все рекомендации производителя после того, как на борту возникли неполадки, сообщает «МИР 24».
Обновлено вчера в 02:27