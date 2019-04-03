Политика
Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на стадионеBFM.ru 14:34
Лидер первого тура президентской гонки на Украине сделал это эффектно. Зеленский снял короткий видеоролик, в котором озвучил свои условия участия в дебатах. Видео начинается с того, что шоумен идет по коридору под трибунами самого большого в стране стадиона «Олимпийский».
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