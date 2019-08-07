Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на брифинге в Киеве, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

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