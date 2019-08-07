Политика
Зеленский позвонил Путину из-за ситуации в ДонбассеФАН вчера в 04:51
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в связи с гибелью украинских военных в Донбассе. Переговоры состоялись по инициативе украинской стороны.
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Гаджеты
Apple запретила менять батарею iPhone
Согласно iFixit, Apple активировала неактивную программную блокировку в iOS, которая блокирует в настройках такие функции, как «Состояние батареи».
Обновлено в 09:14
Гаджеты
Samsung представила Samsung Galaxy Note 10
Samsung Galaxy Note 10, как и ранее позиционируются гаджетами для разных задач, которые в некоторых случаях способны заметить компьютеры, планшеты и другое.
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Киргизии начался второй штурм резиденции экс-президента Атамбаева
Сотрудники правоохранительных органов начали новый, уже второй штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Происшествия
Минобороны сообщило о взрыве на полигоне под Архангельском
Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области, сообщили в Министерстве обороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение
Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Музыка
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не признавала «незаконной аннексии Крыма» и не сделает этого.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии установят протез
Девочке, избитой в Ингушетии, установят протез. Об этом рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.
Обновлено в 08:50
Политика
Глава российской разведки оценил ситуацию в Киргизии
В связи с чем глава службы внешней разведки призвал Атамбаева и действующую власть в Киргизии к сдержанности.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Виктория Боня отказалась от филлеров, приведших к асимметрии лица
39-летняя экс-участница скандального проекта "Дом-2" раньше прибегала исключительно к "инъекциям красоты", чтобы соответствовать идеалам красоты, но сейчас признается, что процедуры сыграли с ней злую шутку.
Обновлено в 04:35
Кино
Драму «Дылда» Кантемира Балагова покажут в Нью-Йорке
27 сентября стартует 57-й международный кинофестиваль в Нью-Йорке, туда отправится историческая драма режиссера Кантемира Балагова «Дылда», которая снималась в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В СК назвали причину ДТП с автобусом под Новороссийском
Причиной ДТП с автобусом под Новороссийском является превышение водителем скоростного режима - СК.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В Ломоносовском районе трактор переехал пешехода
Обновлено в 08:51
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
Обновлено в 01:54
Футбол
ФК «Краснодар» U-17 обыграл «Академию Коноплева»
В первом тайме «Краснодар» практически не выходил с половины поля соперника и регулярно создавал опасные моменты в штрафной зоне противника.
Обновлено в 08:27
Общество
УФАС Петербурга завело дело после рекламы о кастрации неверных мужей
УФАС по Санкт-Петербургу возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб горожан на оскорбительную, по их мнению, рекламу ветеринарной клиники с обещанием бесплатно кастрировать неверных мужей, сообщает городское антимонопольное ведомство.
Обновлено в 07:11
Политика
Кадыров назвал организаторов вторжения в Дагестан
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о вторжении в Дагестан банд террористов, которое произошло 20 лет назад.
Обновлено вчера в 10:03
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено в 09:05
Наука
Ученые сделали водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения.
Обновлено в 05:36
Политика
СМИ сообщили о поддерживаемой США альтернативе «Северному потоку — 2»
США не удастся запретить экспорт газа из России в Европу даже при помощи санкций, если Вашингтон не предложит альтернативу «Северному потоку — 2», пишет Jundle Welt.
Обновлено в 08:59
Наука
Ученые рассказали, кому нельзя много пить кофе
"Наши наблюдения показывают, что ежедневное употребление одной-двух чашек кофе или других напитков с кофеином не будет влиять на здоровье людей, страдающих от мигрени, однако три и более чашки могут заметно повышать вероятность появления головных болей", — рассказывает Элизабет Мостофски (Elizabeth Mostofsky) из Гарвардского университета (США).
Обновлено в 07:03
Происшествия
ФСИН признала причастность своих сотрудников к пыткам в СИЗО «Кресты»
Заместитель главы ФСИН Валерий Максименко заявил, что сотрудники следственного изолятора (СИЗО) «Кресты-2» не предотвратили избиение заключенного, а также допустили появление в учреждении запрещенных предметов, например, телефона.
Обновлено в 05:47
Футбол
Нападающий «Зенита» Заболотный перешел в «Сочи»
Обновлено в 09:04
Происшествия
СКР подтвердил обыски и аресты связанных с ФБК счетов
Следователи проводят обыски в офисе ФБК и по месту жительства ряда сотрудников фонда, некоторые из них вызваны на допросы по уголовному делу об отмывании 1 млрд руб. Ранее сегодня с обысками пришли к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади и Виталию Колесникову.
Обновлено в 07:51
Кино
Нагиев и Назаров сыграют в новом сериале
В продолжении истории развернётся битва не только за отель, но и за кухню, которую попытаются завоевать два «вражеских лагеря», — рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала СТС.
Обновлено в 03:50
Финансы
В Дании начали выдавать ипотеку под 0%
Например, в начале августа 2019 года банк Realkredit Danmark выдавал жилищные кредиты по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет.
Обновлено в 05:18
Политика
Пакистан наказал Индию запретом индийских фильмов
Руководство Пакистана запретило показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире.
Обновлено в 08:48