Политика

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с ПорошенкоLenta.ru 12:23

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский позвал на дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко своего бывшего оппонента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Новый ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».
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Дебаты с Порошенко Зеленский предложил вести Тимошенко

Газета.Ru15:52

Тимошенко обдумывает предложение Зеленского стать арбитром на дебатах с Порошенко

ТАСС13:26

Зеленский пригласил Тимошенко провести дебаты с Порошенко на стадионе

РБК12:33

Тимошенко обещала подумать о Зеленском

Взгляд.ру14:22

Тимошенко рассмотрит роль ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

RT на русском13:27

Тимошенко может стать арбитром на дебатах Зеленского и Порошенко

ФАН12:02

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

РИА Новости11:39
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:34, Ашберн
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Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

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СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

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Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Ризван Магомедов высказался об оскорблениях ирландца Конора Макгрегора в адрес российского бойца.
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Олег Говорун до осени 2011 года возглавлял управление президента по внутренней политике, затем работал полпредом президента по ЦФО, министром регионального развития.
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Великобритания потребовала экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Ливии - АФП.
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Боги торжествуют: God of War получила 5 наград на BAFTA и вновь стала игрой года

Главным триумфатором церемонии вновь стала God of War - игра Santa Monica Studio получила 5 наград, включая награду за лучшую игру года.
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Происшествия

Мэру Евпатории нашли второе дело

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В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
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Обновлено в 06:50
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
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Tesla сообщила о рекордном падении продаж из-за проблем с логистикой

Обновлено в 08:27
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Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что согласен принять участие в телевизионных дебатах с соперником по выборам главы государства, шоуменом Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 21:53
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика

В МИД Турции заявили, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, так как системы будут находиться под турецким контролем.
Обновлено в 16:02
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Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Общество

Ученые посчитали стоимость выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

Стоимость выпуска на волю каждой косатки из "китовой тюрьмы" в Приморье составит до 3 миллионов рублей, так как для каждого животного нужна индивидуальная транспотировочная ванна, сообщает пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 07:05
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Происшествия

Попавший в ДТП на трассе М-4 водитель нелегально перевозил пассажиров

Ространснадзор установил, что водитель микроавтобуса, который попал в ДТП на трассе М-4 «Дон», совершал нелегальную перевозку пассажиров, сказано на сайте ведомства.
Обновлено в 04:41
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Общество

Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах

Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
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Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
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Европарламент согласовал поправки в газовую директиву

В четверг, 4 апреля, Европарламент сообщил об утверждении обновленной версии газовой директивы (2009/73/EC).
Обновлено в 15:43
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

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Наука

Стало известно о влиянии кофе на развитие рака легких

Употребление двух и более чашек кофе или чая в день может увеличить риск рака легких до 41%.
Обновлено в 02:23
Политика

ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
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Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

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«Прогресс МС-11» установил новый рекорд времени полета к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-11» побил собственный рекорд времени полета к Международной космической станции.
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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