Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с ПорошенкоLenta.ru 12:23

Лидер президентской гонки на Украине Владимир Зеленский позвал на дебаты с нынешним главой государства Петром Порошенко своего бывшего оппонента, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. Новый ролик опубликован в Facebook-аккаунте «Команда Зеленского».

Зеленский позвал Тимошенко на дебаты с Порошенко

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