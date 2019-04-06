Политика

Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборахВечерняя Москва 04:53

Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов. Об этом рассказал представитель его штаба Дмитрий Разумков. По его мнению, Владимир Зеленский сделает это только в случае честной победы Петра Порошенко, сообщает «112 Украина».
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Владимир Зеленский
Украинский актёр
Украинский шоумен, киноактёр, кинорежиссёр, политический деятель, комик, художественный руководитель и бессменный лидер студии «Квартал-95», продюсер и сценарист, кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах 2019 года. Был членом правления и генеральным продюсером телеканала «Интер».
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