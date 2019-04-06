Политика
Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборахВечерняя Москва 04:53
Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов. Об этом рассказал представитель его штаба Дмитрий Разумков. По его мнению, Владимир Зеленский сделает это только в случае честной победы Петра Порошенко, сообщает «112 Украина».
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ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
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В G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков, которые были задержаны в ходе инцидента в Керченском проливе.
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Армия Азербайджана получила приказ на готовность к военным действиям
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов дал указания командирам и начальникам всех уровней организовать готовность армии к началу активных боевых действий.
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Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустит матч с «Монреалем»
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не поможет команде в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
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Трамп сознался, что не читал доклад Мюллера по российскому делу
Президент США Дональд Трамп заявил, что не читал доклад по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы 2016 года.
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Умер бывший директор ФСБ, депутат Государственной думы Николай Ковалев, сообщил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.
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Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
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В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
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Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
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