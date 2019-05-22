Политика
Зеленский пожаловался на президентское креслоГазета.Ru 07:24
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС. По его словам, кресло, которым до него пользовался экс-президент Петр Порошенко не удобно в использовании.
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Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Политика
Ветераны попросили Беглова стать кандидатом в губернаторы Петербурга
Представители общественных организаций Санкт-Петербурга обратились к врио градоначальника Северной столицы Александру Беглову с просьбой официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах губернатора, которые пройдут осенью.
Обновлено в 07:41
Общество
Почти половина россиян признала объективность проверки ЕГЭ
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что 46% россиян согласны с тем, что проверка единого государственного экзамена (ЕГЭ) независимыми экспертами является более честной и повышает объективность оценки, сообщили в пресс-службе центра в среду, 22 мая.
Обновлено в 03:03
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме
В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны.
Обновлено в 05:35
Игры
В Origin бесплатно раздают The Sims 4
В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Мать до смерти закормила младенца разведенными сливками
Обновлено в 07:22
Общество
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске
Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Сотрудники московского метро вывели на платформы всех пассажиров - около 1,2 тысячи человек - из трех поездов, остановленных в тоннеле Солнцевской линии.
Обновлено вчера в 15:49
Футбол
Колосков отговаривает Дзюбу от переезда в Премьер-лигу Англии
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков дал совет Артёму Дзюбе, который мечтает поиграть в английском чемпионате.
Обновлено в 07:36
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о выборах
Верховная рада Украины на внеочередном собрании отказалась рассматривать предложенный президентом страны Владимиром Зеленским законопроект о выборах.
Обновлено в 07:27
Политика
«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным
Британская вещательная компания "Би-би-си" анонсировала новую программу, ведущим которой станет анимированный президент России Владимир Путин.
Обновлено в 06:20
Космос
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-2 доставили на космодром Восточный. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ФГУП «ЦЭНКИ».
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Краснодар» объявил о переходе датского полузащитника
Обновлено в 07:23
Общество
Заместитель Чайки: прокуроры превратились в защитников бизнеса
Заместитель генерального прокурора России Игоря Чайки Александр Буксман заявил, что ведомство за последние годы прекратило несколько десятков уголовных дел против бизнесменов.
Обновлено в 07:43
Политика
Депутаты Закса обсудили нарушения на Первомайском шествии
Обновлено в 05:30
Авто
Renault Megane уничтожил рекорд Нюрбургринга
Достоинства версии Trophy-R заключаются в другом: этот спорткар легче и проворнее обычного Megane RS (и, как оказалось, Honda Civic Type R). Официально сообщается, что при строительстве Megane RS Trophy-R удалось сэкономить 130 кг по сравнению с "обычным" Trophy (правда, не уточняется, каким образом).
Обновлено в 07:06
Авто
Столичный рынок новых легковых автомобилей в апреле упал на 8,2%
В апреле 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей в Москве составил 21,7 тыс. единиц, что на 8,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.
Обновлено в 05:01
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Кино
Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Американский кинорежиссёр Квентин Тарантино, представивший на Каннском фестивале свой новый фильм «Однажды в Голливуде», рассказал, почему женился только в 55 лет.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Турция направила в Россию военных для обучения работе с С-400
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти отправили в Россию военных для обучения работе с ракетно-зенитными комплексами С-400.
Обновлено в 02:44
Общество
Улюкаев в колонии ведет литературный кружок и пишет стихи
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный на 8 лет колонии за взятку, не жалуется на условия содержания в исправительной колонии №1 в Тверской области.
Обновлено в 06:55
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензин
Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Обновлено вчера в 11:29
Кино
Гитлер вдохновил Эмилию Кларк на речь Дейнерис в «Игре престолов»
Британская актриса Эмилия Кларк призналась, что изучала речи Адольфа Гитлера, чтобы сыграть Дейнерис Таргариен в последнем эпизоде "Игры престолов".
Обновлено в 02:09
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15