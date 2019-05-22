Политика
Зеленский пожаловался на президентское креслоРИА Новости 07:55
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала ролик о первом рабочем дне нового главы государства. На кадрах, в частности, запечатлен его кабинет. Впервые сев за стол, за которым ранее сидел его предшественник Петр Порошенко, Зеленский раскритиковал рабочее место.
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Религия
Администрация президента: конфликт в Екатеринбурге исчерпан
Замглавы администрации президента России по делам национальностей Магомедсалам Магомедов сегодня на совещании в уральском полпредстве прокомментировал противостояние в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Боруссия» объявила о переходе Торгана Азара
Нападающий Торган Азар перешел в дортмундскую «Боруссию» из одноименного менхенгладбахского клуба.
Обновлено в 05:33
Кино
Квентин Тарантино рассказал, почему не женился до 55 лет
Режиссер, сценарист, актер и продюсер Квентин Тарантино, которому 27 марта исполнилось 56 лет, до прошлого года оставался убежденным холостяком.
Обновлено в 09:24
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Транспорт
Автомобилистам Москвы рекомендуют отказаться от поездок в центр города
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал жителям отказаться от поездок в центр Москвы на машинах в связи с возможными ограничениями на дорогах.
Обновлено в 03:45
Спорт
Пловец Колесников попал в больницу и может завершить карьеру
Обновлено в 06:56
Путешествия
Крым принял первый миллион туристов в 2019 году
Крым принял первый миллион туристов. Об этом в среду, 22 мая, журналистам сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено в 07:06
Авто
Ford Sollers сохранит дилерскую сеть во всех регионах России
Официальные дилерские центры марки будут представлены во всех ключевых регионах России с последующей поддержкой парка легковых автомобилей, который насчитывает более 750 000 единиц не старше 10 лет.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
РВСН начали получать ракетные комплексы «Авангард»
По данным РВСН, комплексы "Авангард" заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении в Оренбургской области.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Финальный матч Кубка России по футболу состоится в Самаре, трофей разыграют московский "Локомотив" и екатеринбургский "Урал".
Обновлено вчера в 17:09
Армия и оружие
Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет
Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Общество
Названы итоги опроса екатеринбуржцев по «храму на драме»
В Екатеринбурге проведён опрос общественного мнения горожан по поводу строительства храма на месте сквера у театра драмы.
Обновлено в 07:53
Общество
Экс-министр Улюкаев разводится с женой
Отбывающий наказание в колонии экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев разводится со своей женой Юлией Хряпиной.
Обновлено в 09:20
Общество
В США разрешили использовать останки людей в качестве удобрений
Штат Вашингтон официально узаконил "компостирование человека", когда останки умерших, после определенных процессов, используются в дальнейшем в качестве удобрений для почвы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
РСТ: в ДТП в Италии пострадали русскоговорящие туристы
Обновлено в 07:18
Авто
Эксперты назвали авто, гарантирующие успех у женщин
Эксперты составили перечень авто, которые вызывают наибольший интерес у женщин.
Обновлено в 03:01
Политика
Глава администрации Зеленского объяснил санкции против РФ
Андрей Богдан заявил, что причиной является нежелание Путина идти на компромисс Глава администрации президента Украины Андрей Богдан в эфире телеканала "112 Украина" объяснил, почему Владимир Зеленский попросил США ужесточить санкции против России, сообщает "Обозреватель".
Обновлено в 04:09
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Экономика
Счетная палата раскритиковала схему продажи билетов в Большой театр
Счетная палата в ходе проверки исполнения федерального бюджета выявила нарушения при расходовании средств Эрмитажем, Госфильмофондом и Большим театром, а также указала на недостатки системы распространения билетов на спектакли.
Обновлено в 06:01
Экономика
Сбербанк тестирует онлайн-переводы со снятием наличных без карты
Некоторые клиенты получили возможность отправлять онлайн-переводы людям без карт: получатель сможет снимать наличные в банкоматах или отделениях по коду.
Обновлено в 09:24
Кино
Появились трейлеры серий пятого сезона «Чёрного зеркала»
Обновлено в 02:41
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Происшествия
В Ульяновске эвакуируют несколько крупных торговых центров
Сегодня, 22 мая в четвертом часу вечера эксртенные службы эвакуировали сразу несколько торговых центров.
Обновлено в 08:05
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин назвал произволом отказ от диалога с профсоюзами
Президент России Владимир Путин раскритиковал отказ собственников или администрации предприятий от диалога с профсоюзами, передает ТАСС.
Обновлено в 09:25