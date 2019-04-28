Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языкахРИА Новости 05:16

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

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