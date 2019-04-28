Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языкахРИА Новости 05:16
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
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Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия
Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Религия
В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня
В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
Обновлено в 01:58
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Здоровье
Более 900 человек умерли от лихорадки Эбола с июля прошлого года в ДРК
Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2,4 тыс. человек.
Обновлено в 07:14
Политика
В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 04:09
Происшествия
Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области
Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок
Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Политика
Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника
Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Происшествия
На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах
Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой
Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Певица МакSим потеряла память после ДТП
Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Автоспорт
Райкконен будет стартовать с пит-лейна
Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Футбол
«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Футбол
«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие
Опубликовано видео полета опытного МС-21-300
Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45