Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языкахРИА Новости 05:16

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
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Зеленский поздравил православных на двух языках

Вести.Ru06:40

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Телеканал 360°06:15

Зеленский поздравил народ с Пасхой на русском и украинском языках

Life.ru06:50

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Московский Комсомолец05:32

Зеленский на двух языках поздравил украинцев с Пасхой

Газета.Ru05:27

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

РИА Новости05:16

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Известия05:48
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Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено вчера в 16:35
Политика

Иран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

Иран рассматривает возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве ответа на американские санкции, сообщил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф.
Обновлено в 05:02
Религия

В Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня

В субботу накануне Пасхи в Храме Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия

В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

Обновлено в 01:58
Политика

В Германии предложили новую стратегию по Донбассу

Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Здоровье

Более 900 человек умерли от лихорадки Эбола с июля прошлого года в ДРК

Количество заболевших лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго с июля 2018 года составило 2,4 тыс. человек.
Обновлено в 07:14
Политика

В Киеве назвали условия для политического блока по Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко назвала основные условия по выполнению Киевом политического блока по Донбассу.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отреагировала на результаты финала шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в реку в Ростовской области

Автомобиль, в котором могли находиться от трех до четырех человек, упал в реку в городе Константиновск Ростовской области, ведутся работы по поднятию машины из воды, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Обновлено в 06:06
Здоровье

Медики рассказали, почему нельзя пить кофе на пустой желудок

Медики рассказали, почему следует отказаться от употребления кофе на пустой желудок.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев поделился умилительным видео с 5-летним сыном

Обновлено в 06:20
Политика

Песков рассказал о своих впечатлениях от Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын показал себя профессиональным и подготовленным главой государства, он владеет деталями, живо реагирует на все и имеет свою позицию по всем вопросам.
Обновлено в 06:45
Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 13:14
Происшествия

В Швейцарии при сходе лавины погибли четыре немецких лыжника

Четыре немецких лыжника погибли в результате схода лавины в районе высокогорного альпийского перевала Грюнхорнлюкке на юге Швейцарии, сообщается на сайте полиции кантона Вале.
Обновлено в 07:09
Происшествия

На Шри-Ланке задержали двух главных подозреваемых по делу о терактах

Полиция Шри-Ланки задержала двух главных подозреваемых по делу о терактах, сообщает портал Ada Derana со ссылкой на правоохранителей.
Обновлено в 05:05
Политика

Турецкие СМИ показали фото отеля, в котором отдыхал Зеленский

Обновлено в 06:24
Общество

Букмекеры составили портрет будущего наследника британского престола

Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Гарри и Лиза Галкины поздравили родителей с Пасхой

Поздравляем вас со светлым праздником Пасхи.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес

Певица МакSим потеряла память после ДТП

Российская певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, частично потеряла память после серьезного ДТП, об этом рассказала менеджер певицы Маргарита Соколова.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»

Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Автоспорт

Райкконен будет стартовать с пит-лейна

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен примет старт гонки Гран-при Азербайджана с пит-лейна, сообщает GPToday.
Обновлено в 06:28
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено вчера в 08:56
Шоу-бизнес

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Обновлено вчера в 18:08
Футбол

«Локомотив» — «Енисей». Объявлены стартовые составы

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Енисея» на матч 26-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:32
Футбол

«Лион» предложил пост главного тренера Венгеру

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил предложение от «Лиона», пишет L’Equipe.
Обновлено вчера в 23:25
Армия и оружие

Опубликовано видео полета опытного МС-21-300

Корпорация "Иркут" опубликовала на своем канале на YouTube видео полета опытного самолета МС-21-300, который накануне совершил беспосадочный перелет из Иркутска в Ульяновск.
Обновлено в 04:25
Религия

В праздновании Пасхи в России приняли участие более 4,3 млн человек

Обновлено в 06:27
Происшествия

Катер затонул в Финском заливе в Петербурге

Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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