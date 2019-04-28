Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языкахРИА Новости 05:16
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Читать в источнике
Оценить53
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Обновлено вчера в 09:53
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Происшествия
На Среднем Урале из-за снегопада ограничена перевозка групп детей
Автоинспекцией введены ограничения на организованные перевозки групп детей.
Обновлено в 07:40
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную в США 400-летнюю Библию
Женевская Библия 1615 года, которая была украдена два десятилетия назад из Библиотеки Карнеги в Питтсбурге, была обнаружена в Американском музее паломников в Нидерландах, при содействии директора музея Джереми Бэнгса.
Обновлено в 06:54
Общество
Устроители акции «Бессмертный полк» в некоторых городах уже распределили места между предприятиями и организациями
Похожим образом распределены места и в одном из районных центров Ленинградской области.
Обновлено в 08:30
Политика
Спикер штаба Зеленского поддержал показ советских фильмов на Украине
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что хотел бы видеть советские фильмы на украинском телевидении.
Обновлено в 03:53
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)
"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия
Сотня пассажиров готовится к судам против «Уральских авиалиний»
Клиенты обвиняют компанию в дезинформации Рейс Москва – Париж авиакомпании "Уральские авиалинии" обернулся масштабным конфликтом, который уже в ближайшее время может перейти в судебную плоскость.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
В Эстонии пройдут масштабные учения НАТО с Украиной
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу
Обновлено вчера в 18:08
Политика
СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Автоспорт
Тото Вольфф: «Если бы Леклер прошел в третий сегмент, то выиграл бы поул»
Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал результаты квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Пять дачных домов загорелись в СНТ «Газовик» в Новой Москве
Пожар произошел в Михаило-Ярцевском поселении в Новой Москве, горят пять дачных домов, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:50
Гаджеты
На официальных изображениях показали складной смартфон Moto RAZR 2019
На просторах Сети оказались обнародованы официальные изображения складного смартфона Moto RAZR 2019 от компании Motorola.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Музыка
Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»
На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено вчера в 13:14
Наука
Вакцину против рака успешно протестировали на людях
В США успешно прошла испытания вакцина против рака толстой и прямой кишки (колоректальный рак).
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне
Обновлено в 08:13
Происшествия
При взрыве в жилом многоэтажном доме в Киеве погибли два человека
Два человека погибли в результате взрыва, прогремевшего в одной из квартир жилого многоэтажного дома в Киеве на Украине.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Алла Пугачева угощала гостей юбилея редкими деликатесами
Две недели назад Алла Пугачева начала грандиозно отмечать свой 70-летний юбилей.
Обновлено в 10:23
Происшествия
«Подруга Саакашвили» попала в ДТП на Минском шоссе
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18. В результате авиакатастрофы погибли два человека. Об этом сообщили в правительстве региона.
Обновлено вчера в 02:57