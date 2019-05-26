Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмыLife.ru 11:43

с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города. На своей странице в "Фейсбуке" он поделился воспоминаниями, отметив, что украинскую столицу отличают запахи липы и шаурмы.

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмы

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