Политика

Зеленский поздравил киевлян с Днём города, вспомнив о запахе шаурмыLife.ru 11:43

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жителей и гостей Киева в Днём города. На своей странице в "Фейсбуке" он поделился воспоминаниями, отметив, что украинскую столицу отличают запахи липы и шаурмы.
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с чего всё началось
Поздравляя жителей столицы с очередной годовщиной города, украинский лидер написал
 в фейсбуке, что "Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро".
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