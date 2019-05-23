Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.
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Происшествия
ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора
В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга
Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
Обновлено в 21:05
Авто
Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8
Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
Обновлено в 06:21
Хоккей
Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:34
Политика
Семья Бута впервые получила американскую визу
Обновлено в 18:20
Армия и оружие
В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке
Стало известно, что спецназовцы Управления Росгвардии по Чувашии провели занятия по десантно-штурмовой подготовке.
Обновлено в 08:50
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack
Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено в 18:53
Баскетбол
Адетокунбо может получить самый крупный контракт в истории НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2020 году может получить самый крупный контракт в истории НБА.
Обновлено в 20:12
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия
За сбой в московском метро накажут производителя поезда
Обновлено в 17:56
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия
Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее
Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
Обновлено в 07:30
Политика
Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию
Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Общество
В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек
Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено вчера в 10:25
Общество
Тельцов ждут неожиданности, а Водолеям лучше не доверять малознакомым. Гороскоп на 23 мая
ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня
Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
Обновлено в 11:30
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Политика
В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу
Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Музыка
Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»
Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
Обновлено в 14:47
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке
Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено в 17:38
Политика
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня
Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
Обновлено в 17:32
Спорт
Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций
В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14