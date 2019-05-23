Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Происшествия В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.

Авто Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8 Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».

Хоккей Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Гаджеты Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.

Баскетбол Адетокунбо может получить самый крупный контракт в истории НБА Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2020 году может получить самый крупный контракт в истории НБА.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Наука Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.

Происшествия Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.

Политика Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.

Экономика Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев "Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.

Общество В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.

Политика Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.

Политика В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Политика В НАТО призвали Россию покинуть Крым Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.

Политика Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.

Политика Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.