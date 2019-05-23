Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.
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Зеленский собирается провести опрос граждан по переговорам с Россией

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Зеленский не планирует вести переговоры с Россией

Коммерсантъ10:03

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Зеленский: итоги референдума о соглашениях с Россией не будут носить обязательный характер

ТАСС09:04
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ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

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Происшествия

В США казнили серийного убийцу и насильника «Бобби» Джо Лонга

Власти американского штата Флорида привели в исполнение смертельный приговор в отношении серийного убийцы Роберта "Бобби" Джо Лонга, который признал свою вину в расправе над восемью женщинами в 1984 году, передает телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.
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Audi анонсировала выпуск сверхроскошной версии флагмана A8

Как сообщает портал «Autonews», к 2021 году в линейке немецкого бренда Audi будет самая роскошная версия флагманского седана A8, которая получит приставку «Horch».
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Хоккей

Финляндия в овертайме обыграла Швецию в четвертьфинале ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной командой Швеции в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.
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Семья Бута впервые получила американскую визу

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В Цивильском районе прошла тренировка по десантно-штурмовой подготовке

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Гаджеты

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Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
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Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

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Адетокунбо может получить самый крупный контракт в истории НБА

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо в 2020 году может получить самый крупный контракт в истории НБА.
Обновлено в 20:12
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

За сбой в московском метро накажут производителя поезда

Обновлено в 17:56
Наука

Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами

Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено вчера в 03:40
Происшествия

Три человека погибли при взрыве водорода в Южной Корее

Три человека погибли, еще трое получили серьезные ранения и один находится под завалами - таковы трагические результаты взрыва емкости с водородом в южнокорейском городе Каннын, что в 200 км к востоку от Сеула.
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Политика

Виктории Нуланд отказали во въезде в Россию

Российские власти отказали бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд во въездной визе.
Обновлено в 14:31
Экономика

Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев

"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
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Общество

В пермской гимназии завысили проходной балл для девочек

Чтобы поступить в гимназию, девочкам необходимо было набрать 69,1 балла, в то время как для мальчиков проходной балл был 65,7, передает портал 59.ru.
Обновлено вчера в 10:25
Общество

Тельцов ждут неожиданности, а Водолеям лучше не доверять малознакомым. Гороскоп на 23 мая

ТЕЛЕЦ Сегодня с вами произойдёт много неожиданных вещей.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Чистая российская нефть начнет поступать в Польшу 9-10 июня

Чистая нефть по нетфепроводу "Дружба" начнет поступать в Польшу и далее в Германию 9-10 июня, такой технический план был согласован на встрече представителей компаний "Транснефть" и польских PERN, Orlen и Lotos, прошедшей в четверг в Варшаве, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам.
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Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

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Политика

В США предъявили 17 дополнительных обвинений Ассанжу

Судебные власти США объявили в четверг о решении предъявить дополнительные обвинения основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу по еще 17 пунктам.
Обновлено в 16:40
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
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Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Хоккей

Канада победила Швейцарию в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 12:58
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

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Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Политика

Зеленский решил не реагировать на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
Обновлено в 17:38
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Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня

Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.
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Российские волейболистки разгромно проиграли Бразилии в Лиге наций

В финальный раунд, который пройдет с 3 по 7 июля в китайском Нанкине, попадут пять лучших команд, а также сборная Китая (как хозяйка турнира).
Обновлено в 21:41
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
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