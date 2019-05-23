Политика
Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55
Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
Обновлено в 02:45
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса
Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Суд в Москве продлил арест Абызова
Обновлено в 10:48
Политика
Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Путешествия
В Черногории хотят штрафовать туристов за голый торс
По примеру соседней Хорватии, Будва рассматривает возможность ввести штраф в € 500 за нахождение в общественном месте без футболки.
Обновлено в 10:06
Общество
Госдума утвердила законопроект о фотофиксакции техосмотра
Госдума приняла в третьем чтении законопроект, вводящий фотофиксацию техосмотра транспортных средств.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира
Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
Здоровье
В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма
С начала сезона зарегистрировано 1900 пострадавших, в том числе 431 ребенок — причем, встречались с клещами они во всех районах области.
Обновлено в 08:19
Футбол
Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 05:10
Авто
Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ
Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Россия поставит в ЦАР новую партию оружия
В октябре 2018 года Россия направила в Комитет СБ ООН запрос на отправку в ЦАР второй партии оружия.
Обновлено в 09:47
Политика
Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Здоровье
Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше
Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Энергетика
Saudi Aramco не войдет в «Арктик СПГ-2»
Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила не продолжать переговоры по вхождению в проект российского «Новатэка» «Арктик СПГ-2», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четыре близких к сторонам потенциальной сделки источника.
Обновлено вчера в 19:44
Футбол
РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ
Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Кино
6887 героев погибло в «Игре престолов»
Обновлено в 10:42
Происшествия
Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»
Кировский районный суд Казани вынес приговоры фигурантам уголовного дела о пожаре в казанском торговом центре "Адмирал", жертвами которого в 2015 году стали 19 человек.
Обновлено в 05:03
Футбол
Миранчук прокатился в московском метро
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук проехался в московском метро после победы в финале Кубка России.
Обновлено в 09:33
Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Авто
Kia показала салон нового кроссовера
Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В Курганской области школьник умер после урока физкультуры
В Курганской области следователи проводят проверку по факту смерти 15-летнего подростка после урока физкультуры в школе поселка Варгаши.
Обновлено в 10:39
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес
Наталья Рудова показала процесс своей фотосессии в купальнике
Недавно знаменитость решила показать фанатам процесс того, как на самом деле проходят съемки фотосессий в купальнике.
Обновлено в 04:34
Политика
Филарет отказался выполнять условия томоса
Как указал Филарет, он отказывается выполнять условия томоса по переходу заграничных приходов бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро, а также отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Фанаром.
Обновлено в 10:37