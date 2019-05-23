Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

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