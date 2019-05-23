Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с РоссиейREGNUM 10:55

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 23 мая, на встрече с активистами. По словам Зеленского, он бы хотел провести на Украине не референдум, а опрос по поводу переговоров с Россией.

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Футбол Стал известен состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром Тренерский штаб национальной команды России определился с футболистами, которые будут готовиться к двум предстоящим матчам отборочного цикла Евро-2020 - против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Политика Вакарчук напомнил Зеленскому о последствиях референдумов Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не перекладывать ответственность по переговорам с РФ на жителей страны.

Политика Филарет отказался соблюдать условия томоса «новой церкви» Украины Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что не будет выполнять условия томоса об автокефалии "новой церкви", касающихся ограничения юрисдикции церковной структуры, запрета варить миро и обращения к Константинополю для решения всех конфликтов.

Армия и оружие Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.

Футбол Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Авто Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа Как сообщают инсайдеры, за производительность Kia Xceed будут отвечать 1,4-литровые турбированные моторы с 140-сильной отдачей и 1,6-литровые турбодвигатели, способные генерировать мощность в 204 л. с. Позже ожидается появление версий с дизельными силовыми установками.

Экономика Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.

Экономика Forbes назвал самые дорогие бренды мира Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.

Гаджеты Вышло крупное обновление Windows 10 Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.

Гаджеты «Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль» Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.

Политика Рогозин сообщил о планах ряда стран закупить ракетные двигатели РД-120 у России Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления в МГУ заявил, что ряд стран обратились к России с предложением по закупкам ракетных двигателей РД-120.

Политика Минюст Украины потребовал уволить главу администрации Зеленского Замминистра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что ведомство вносит в люстрационный реестр главу администрации президента Андрея Богдана, которого назначил на эту должность Владимир Зеленский.

Происшествия Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Россия направит своих военных специалистов в Республику Конго Россия и Республика Конго договорились о направлении российских военных специалистов в эту страну, соответствующий контракт был подписан в четверг по итогам российско-конголезских переговоров, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.

Хоккей Пять причин, по которым сборная России обыграет США в четвертьфинале чемпионата мира По итогам группового этапа сборная России выиграла все 7 матчей (американцы только 5), имеет лучшую разницу забитых и пропущенных («+29»), в то время как у США только «+12».

Происшествия Задержан криминальный авторитет в Москве В столице задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, которого подозревают в совершении покушения на главу Волгоградской области в 2016 году.

Общество Роскачество нашло плесень в глазированных сырках Роскачество исследовало глазированные сырки 29 популярных брендов. Претендентов на Знак качества среди них не нашлось.

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.