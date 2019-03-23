Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав УкраиныГазета.Ru 02:14

Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

с чего всё началось

Крым вернется в состав Украины после смены власти в России, но как это сделать в ближайшем будущем – неизвестно, такое мнение выразил кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский.

Зеленский пояснил, может ли Крым вернуться в состав Украины

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