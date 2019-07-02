Политика

Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и КлимкинаRT на русском 09:12

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
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с чего всё началось
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 президента.
Коммерсантъ05:40

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Зеленский во второй раз потребовал от Рады уволить главу МИД и генпрокура

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Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

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Зеленский снова попросил Раду утвердить отставку генпрокурора и главы МИД Украины

Интерфакс05:03

Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина

РИА Новости05:02
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате

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По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
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Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
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Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
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Нижний парк Липецка избавят от аттракционов уже к началу августа.
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На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда

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Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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