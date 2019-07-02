Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и КлимкинаRT на русском 09:12
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
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с чего всё началось
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Коммерсантъ05:40
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
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Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
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Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
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Армия и оружие
На Кипре упала российская ракета
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В Подмосковье для очередного наблюдательного полета в рамках Договора по открытому небу прибыл самолет ВВС США, сообщают СМИ со ссылкой на источник.
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Появилась первая фотография УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
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Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»
1 июля сообщалось, что черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях Sea Breeze-2019, которые проводятся в том числе на территории Украины.
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«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Простой связан с нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны «Завода Автокомпонент» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 11:07
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В Киеве полиция изъяла 400 кг кокаина
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Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
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Аттракционы в Нижнем парке Липецка снесут к началу августа
Нижний парк Липецка избавят от аттракционов уже к началу августа.
Обновлено в 11:10
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Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год
Россия заплатила взнос в бюджет Совета Европы за 2019 год, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека СЕ Дэниел Хольтген.
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Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала неудачный загар в леопардовом купальнике
«Фигура хорошая, но загар нужно срочно исправлять», - написала поклонница.
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Происшествия
Четверо ранее пропавших без вести найдены живыми в Иркутской области
В Иркутской области нашли живыми четверых людей, которые считались пропавшими без вести в результате паводка в регионе.
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Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Футбол
Дзюба обратился к Гильерме перед матчем за Суперкубок России
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча с московским «Локомотивом» за Суперкубок России.
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Происшествия
В Кузбассе осудили опекунов, замучивших до смерти детей
Мысковский городской суд Кемеровской области вынес приговор супругам, истязавшим и убившим двух приемных сыновей.
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Политика
На «Авито» продают визитку Путина времен его работы в мэрии Ленинграда
Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы продает через сервис объявлений «Авито» визитку Владимира Путина.
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Происшествия
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.
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Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Политика
Украина отозвала приглашение наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на досрочные выборы в Раду.
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Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
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Кадыров прокомментировал нападение на блокпост в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал нападение неизвестного на блокпост в Ачхой-Мартановском районе республики.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34