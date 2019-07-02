с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.

Происшествия Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик» Пожар, при котором погибли 14 российских подводников, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как "Лошарик", сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика Грузия отозвала своего посла с Украины Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Происшествия Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Общество С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.

Технологии Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.

Экономика Срок завершения строительства ЦКАД перенесен на 2021 год Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Кино Роднянский представит на VK Fest мистический триллер «Девятая» Продюсер Александр Роднянский выступит на VK Fest и впервые покажет трейлер мистического триллера "Девятая".

Наука В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.

Общество Изучена причина наводнения в Иркутской области Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.

Армия и оружие Наблюдатели ОБСЕ подтвердили разведение сил у Станицы Луганской Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе подтвердили выполнение плана по разведению сил конфликтующих сторон возле Станицы Луганской, заявил 2 июля полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Космос Астрономы признали межзвездный астероид Оумуамуа естественным объектом Астрономы, изучающие первый в истории межзвездный астероид Оумуамуа пришли к выводу, что все его свойства можно объяснить в рамках предположения о том, что это планетезималь, выброшенная из своей системы, а не искусственно созданный объект.

Происшествия Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.

Происшествия Убитый на Уралмаше мужчина оказался экс-главой киргизской диаспоры «Убитым на Калинина 22 бизнесменом оказался Камчыбек Каримов, бывший глава киргизской диаспоры в Екатеринбурге», — пишет местный портал Е1.

Политика Путин поручил облегчить украинцам получение гражданства России Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.

Футбол Силва: «Никто не забудет тот ужасный матч с Германией» Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.

Гаджеты Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.