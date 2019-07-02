Политика

Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и КлимкинаRT на русском 09:12

Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
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с чего всё началось
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте
 президента.
Коммерсантъ05:40

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Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

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Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и Климкина

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РИА Новости05:02
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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