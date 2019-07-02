Политика
Зеленский повторно попросил Раду уволить Луценко и КлимкинаRT на русском 09:12
Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.
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с чего всё началось
«Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы»,— говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Коммерсантъ05:40
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 12:48, Вашингтон
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Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
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Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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Грузия отозвала своего посла с Украины
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В Ростовской области на границе с Украиной поисковики обнаружили советский тяжелый танк КВ-1.
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Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
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Правительство РФ утвердило перенос сроков завершения строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) с 2020 года на 2021 год, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
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Продюсер Александр Роднянский выступит на VK Fest и впервые покажет трейлер мистического триллера "Девятая".
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Под Воронежем мужчина упал в мазутную реку и чудом выжил
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В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
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Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
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Армия и оружие
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Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в зоне конфликта в Донбассе подтвердили выполнение плана по разведению сил конфликтующих сторон возле Станицы Луганской, заявил 2 июля полномочный представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.
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Астрономы признали межзвездный астероид Оумуамуа естественным объектом
Астрономы, изучающие первый в истории межзвездный астероид Оумуамуа пришли к выводу, что все его свойства можно объяснить в рамках предположения о том, что это планетезималь, выброшенная из своей системы, а не искусственно созданный объект.
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Президент Российской Федерации поручил Министерству внутренних дел облегчить процедуру вступления в гражданство России для украинцев.
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Никто не забудет, что тогда произошло. Тот матч с Германией был настоящим ужасом для нас.
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Специалисты отдают предпочтение мультизерновому хлебу, однако предупреждают о повышенном содержании соли в продукте Эксперты Роскачества исследовали мультизерновой хлеб и отдали ему предпочтение по сравнению с обыкновенным хлебом, однако предупредили о повышенном содержании соли в продукте, говорится в пресс-релизе.
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