Политика

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с ПорошенкоГазета.Ru 17:15

Как отмечается, в ходе разговора кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов. При этом в конце Зеленский резко оборвал телефонный разговор с Порошенко и призвал украинского лидера провести дебаты 19 апреля.
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Петр Порошенко
Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе
— Петр Порошенко, президент УкраиныМосковский Комсомолец 16:15

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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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