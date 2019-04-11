Зеленский повесил трубку в конце перепалки с ПорошенкоГазета.Ru 17:15

Приглашаю на дебаты Владимира Зеленского сегодня в эту студию,... доехать можно в течение 40 минут... У нас будет шанс продолжить разговор 14 апреля на республиканском стадионе

Как отмечается, в ходе разговора кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов. При этом в конце Зеленский резко оборвал телефонный разговор с Порошенко и призвал украинского лидера провести дебаты 19 апреля.

Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко

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