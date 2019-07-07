Политика

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен на УкраинеФАН 20:34

В понедельник, 8 июля, украинский президент планирует подписать специальный указ о борьбе с контрабандой, а пока он порекомендовал написать заявления об увольнении руководителям Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Волынской таможен. Как подчеркнул Зеленский, он дает им на это два дня.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский обратился к главам четырёх таможен с призывом покинуть свои должности

Life.ru19:00

Зеленский попросил покинуть должности глав четырех таможенных служб

REGNUM18:33

Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Газета.Ru11:23

Зеленский вынудил уволиться глав четырех таможен на Украине

Известия16:40

Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Lenta.ru15:56

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

RT на русском17:42

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Московский Комсомолец11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 22:20, Вашингтон
Космос

Утром 5 июля взошло самое маленькое солнце в году

Обновлено вчера в 11:02
Футбол

Футболисты Аргентины завоевали бронзовые медали Кубка Америки

В матче за третье место Кубка Америки сборная Аргентины в бразильском Сан-Паулу обыграла национальную команду Чили со счетом 2:1. В золотом матче состязаний стран Южной Америки сыграют хозяева турнира бразильцы и футболисты Перу.
Обновлено в 16:59
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено в 14:35
Происшествия

Автомобиль загорелся после взрыва аккумулятора от iPhone

В прошлом году сообщалось, что жительница Китая засняла взрыв своего iPhone, в котором недавно заменили аккумулятор.
Обновлено в 21:07
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, был пьян

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, находился в нетрезвом состоянии, сообщил РИА Новости в воскресенье руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
Обновлено в 21:11
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за последние 20 лет землетрясение

В Калифорнии случилось самое сильное за последние 20 лет землетрясение, эпицентр которого находился в 195 км от Лос-Анджелеса, около города Риджкрест.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено в 13:52
Политика

РФ ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

В российском МИД прокомментировали критику дипломата США Элизабет Руд в адрес запрета на авиасообщение России с Грузией.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес

Влад Соколовский признался, почему изменял Рите Дакоте

Певец откровенно рассказал о том периоде, когда начал изменять своей супруге и том, какие отношения от ищет сейчас.
Обновлено в 12:30
Здоровье

О каких болезнях может говорить ухудшение зрения

Зачастую упавшее зрение говорит о серьёзных заболеваниях – вплоть до опухоли головного мозга, инсульта.
Обновлено в 09:14
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Происшествия

Семь задержанных в Канкуне россиян депортированы из Мексики

Ранее в диппредставительстве рассказали, что около трех дней в аэропорту находится группа россиян, которым задержали из-за претензий миграционных властей к их документам.
Обновлено в 21:18
Шоу-бизнес

45-летняя Анна Михалкова поделилась отпускным снимком в купальнике

32-летняя Надежда Михалкова показала фигуру в бикини Сегодня же редким снимком в купальнике поделилась сама Анна.
Обновлено в 10:27
Политика

Британию предупредили о неумелом и небезопасном Трампе

Посольство Великобритании в Вашингтоне в телеграммах для британского МИД назвало администрацию президента США Дональда Трампа "неумелой", а ее действия "небезопасными".
Обновлено в 19:45
Политика

В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании

Обновлено в 20:56
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено вчера в 08:17
Армия и оружие

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено в 16:21
Культура

«Не отпустили с тренировки»: Алина Загитова не приехала на «Сабантуй»

"К сожалению, Алину не отпустили с тренировки", - объяснили причину неявки фигуристки со сцены.
Обновлено в 15:11
Политика

Украина получила первую партию нефти из США

Обновлено в 13:47
Происшествия

Мужчина напал с ножом на женщину и троих детей в Лондоне

Мужчина напал на людей с ножом в Лондоне. В результате происшествия четыре человека, в том числе трое детей получили ранения.
Обновлено в 18:35
Происшествия

В Москве в госпитале Бурденко произошел пожар

Возгорание произошло в военном госпитале имени Бурденко в столице, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб.
Обновлено в 15:44
Шоу-бизнес

Собчак высмеяли за 8 ошибок в 7 предложениях

Обновлено в 14:18
Армия и оружие

В Донбассе солдат ВСУ расстрелял бойцов «Азова»

Обновлено в 19:59
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 09:16
Происшествия

Мошенничавший на марафонах 70-летний пенсионер найден мертвым

70-летний марафонец Фрэнк Меза был найден мертвым после дисквалификации за мошенничество во время марафона в Лос-Анджелесе, сообщает Herald Sun.
Обновлено в 11:15
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Генерал-майор ФСБ: наша служба в последнее время деградировала

Генерал-майор вспомнил о том, что за 20 лет его работы в московском КГБ были заведены всего три уголовных дела против сотрудников службы: одно по измене родине, два других – за мелкие нарушения.
Обновлено в 10:52
Футбол

«Вииторул» опроверг информацию о скором переходе Хаджи в «Спартак»

Директор румынского клуба «Вииторул» Георге Огэрару прокомментировал информацию о скором переходе 20-летнего полузащитника Яниса Хаджи в московский «Спартак».
Обновлено в 20:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Закарпатская область
Область в Украине
Область Украины, административный центр - Ужгород.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное