Политика

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволитьсяRT на русском 17:42

2 фото
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. Об этом говорится на сайте главы Украины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

RT на русском17:42

Зеленский вынудил уволиться глав четырех таможен на Украине

Известия16:40

Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Газета.Ru11:23

Зеленский потребовал увольнения глав четырех таможен

Красная весна11:47

Зеленский призвал уволиться руководителей украинских таможен

Ореанда-Новости11:20

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Московский Комсомолец11:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Шоу-бизнес

Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов

Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес

Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской

В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика

В Иране пригрозили захватом британского танкера

Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Технологии

Американские роботы научились ходить там, где люди себя калечат

Инженеры компании научили гуманоидного робота Atlas выбирать путь для движения самостоятельно, несмотря на повышенную сложность обстановки.
Обновлено в 17:10
Политика

Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию

Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты

Sony готовит смартфон-свёрток со сворачивающимся дисплеем

Устройство будет оснащено дисплеем LG, основной камерой с 10-и кратным оптическим зумом и аккумулятором емкостью на 3220 мАч.
Обновлено в 16:23
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Музыка

Амстердам отказался проводить Евровидение-2020

Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес

Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной

Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.
Обновлено в 14:32
Происшествия

В Челябинске задержали экстремиста с целым арсеналом оружия

Обновлено в 12:08
Общество

Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок

Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии

В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Происшествия

В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами

Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес

Бузова вспомнила свой первый поцелуй

Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Во Флориде не менее 15 человек пострадали при взрыве в торговом центре

Обновлено в 15:28
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Спорт

Женская сборная России пропустит вторую Олимпиаду подряд

На групповом этапе сборная России заняла третье место, пропустив вперед Сербию и Бельгию. В 1/8 финала россиянки уступили сборной Испании.
Обновлено в 11:30
Общество

CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)

В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Авто

УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»

В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Мексике задержали семь россиян

Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Наука

Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма

Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Здоровье

Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье

Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие

В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона

5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Закарпатская область
Область в Украине
Область Украины, административный центр - Ужгород.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное