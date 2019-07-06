Политика
Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволитьсяRT на русском 17:42
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. Об этом говорится на сайте главы Украины.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 17:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова рассказала, как похудела после родов
Обновлено в 15:20
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено в 00:55
Политика
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Политика
В Иране пригрозили захватом британского танкера
Иранский член совета Мохсен Резаи, который консультирует верховного лидера аятоллу Хаменеи, оставил в Твиттере предостерегающий комментарий: «Если Британия не выпустит иранский нефтяной танкер, то обязанность властей - захватить британский нефтяной танкер».
Обновлено вчера в 11:21
Технологии
Американские роботы научились ходить там, где люди себя калечат
Инженеры компании научили гуманоидного робота Atlas выбирать путь для движения самостоятельно, несмотря на повышенную сложность обстановки.
Обновлено в 17:10
Политика
Россия ответила на критику США о запрете рейсов в Грузию
Министерство иностранных дел России ответило на критику американского дипломата Элизабет Руд о запрете авиасообщения России с Грузией.
Обновлено в 15:39
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено в 06:32
Энергетика
Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили
Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Гаджеты
Sony готовит смартфон-свёрток со сворачивающимся дисплеем
Устройство будет оснащено дисплеем LG, основной камерой с 10-и кратным оптическим зумом и аккумулятором емкостью на 3220 мАч.
Обновлено в 16:23
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Музыка
Амстердам отказался проводить Евровидение-2020
Мэр Амстердама Фемке Халсема сообщила, что столица Нидерландов не будет принимать Евровидение в 2020 году.
Обновлено вчера в 06:37
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Обновлено в 17:19
Шоу-бизнес
Садальский прокомментировал пластику Маши Распутиной
Станислав Садальский не оставил без внимания новые снимки Маши Распутиной. Он также выразил восхищение певицей.
Обновлено в 14:32
Общество
Конюхов прервал полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов, вылетевший в пятницу из Москвы в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, временно прервал свой полет, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Концерт «А-Студио» в Грузии перенесли на неопределенный срок
Выступление группы "А-Студио" в грузинском городе Батуми, запланированное на конец июля, перенесли на неопределенный срок, сообщил РИА Новости концертный директор коллектива Евгений Селезнев.
Обновлено в 15:00
Происшествия
Новое мощное землетрясение зафиксировано в Калифорнии
В Калифорнии произошло очередное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки ощущались на юге штата.
Обновлено в 00:49
Происшествия
В Италию вопреки запрету пришло еще одно судно с мигрантами
Судно с мигрантами Alex, принадлежащее немецкой неправительственной организации Sea-Eye, причалило в порту итальянского острова Лампедуза вопреки запретам главы МВД страны Матео Сальвини.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
Бузова вспомнила свой первый поцелуй
Певица решила отвлечься от грустных мыслей и вспомнила о собственном первом поцелуе.
Обновлено в 15:17
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено в 14:34
Спорт
Женская сборная России пропустит вторую Олимпиаду подряд
На групповом этапе сборная России заняла третье место, пропустив вперед Сербию и Бельгию. В 1/8 финала россиянки уступили сборной Испании.
Обновлено в 11:30
Общество
CNN (США): крещение младенца Арчи в кругу семьи обернулось неожиданной бурей (CNN)
В последнее время чету все чаще критикуют за стремление уберечь своего младенца Арчи от внимания общественности.
Обновлено в 05:15
Авто
УАЗ вспомнил про нестандартную санитарную УАЗ «Буханку»
В группе УАЗ "Вконтакте" рассказали про нестандартную модификацию санитарной «Буханки».
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Мексике задержали семь россиян
Семеро россиян были задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Галкин объяснил свой высокий гонорар
Обновлено в 06:21
Наука
Ученые смогли закодировать изображения в продуктах метаболизма
Ученые собрали собственные искусственные метаболомы — растворы низкомолекулярных продуктов метаболизма.
Обновлено 04 июля в 13:29
Здоровье
Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Армия и оружие
В Донбассе рядовой ВСУ расстрелял из автомата боевиков нацбатальона
5 июля в ходе конфликта между военнослужащими 30-й бригады ВСУ и националистического подразделения, выполняющих задачи в районе Новолуганского, военнослужащий второго батальона 30-й бригады рядовой Елистратов открыл огонь из автомата по националистам, - говорится в заявлении.
Обновлено в 12:54