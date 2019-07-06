Политика
Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможенLenta.ru вчера в 15:56
Президент Украины Владимир Зеленский призвал руководителей четырех таможен написать заявления об увольнении, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
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Общество
Всероссийскую диспансеризацию населения распорядился провести Медведев
Диспансеризация пройдет в 2019-2020 годах. Под программу попадает все взрослое население страны.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Подозреваемую в избиении семилетней девочки арестовали в Ингушетии
Суд в Ингушетии арестовал 35-летнюю женщину, подозреваемую в жестоком избиении семилетней девочки.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной выпустили на свободу
Обновлено вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Пельш назвал неожиданную причину расставания Аршавина и Барановской
В какой-то момент Пельш озвучил свою версию, почему рухнул брак Барановской и футболиста Аршавина.
Обновлено вчера в 00:55
Политика
Посол Британии в секретных письмах называл Трампа «некомпетентным»
Британский посол в США Ким Даррок отправлял в Форин-офис (внешнеполитическое ведомство Соединенного Королевства) секретные телеграммы, в которых называл американского президента Дональда Трампа «неумелым», «некомпетентным» и «небезопасным».
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Футбол
Клопп отметил молодого нападающего «Ливерпуля»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что клуб возлагает большие надежды на 19-летнего нападающего Риана Брюстера.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Автомобиль такси врезался в киоск на остановке в Челябинске
От удара такси вылетело на остановку, чудом не снеся находящихся там людей, и впечаталось в цветочный киоск.
Обновлено в 01:24
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой, об этом сообщили власти страны.
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Общество
В Якутии и на Колыме за 5 лет модернизируют 16 аэропортов
Во время совещания в Нерюнгри, где участвовали глава Якутии Айсен Николаев, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта России Евгений Дитрих, было отмечено, что в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ, до 2024 года должно быть реконструировано 16 северных аэропортов - 15 в Якутии и один в Магаданской области.
Обновлено в 01:32
Политика
Иран приготовился захватить британский танкер
В сложившейся ситуации Резайи считает единственно верным вариантом ответный захват британского танкера.4 июля британские морские пехотинцы по просьбе США перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1, плывший под флагом Панамы.
Обновлено 05 июля в 05:46
Политика
Украину упрекнули в закупке импортного угля вместо отечественного
Власти Украины продолжают покупать импортный уголь вместо развития отрасли внутри страны.
Обновлено вчера в 22:31
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих
Палестинец протаранил на автомобиле группу израильских военнослужащих, ранив пятерых из них, его задержали спустя несколько часов поисков на Западном берегу реки Иордан, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:03
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Здоровье
Главные заблуждения о высокой температуре раскрыли ученые
Важно не паниковать, ведь повышенная температура означает лишь то, что организм борется с инфекцией, и не следует давать детям аспирин.
Обновлено вчера в 12:27
Шоу-бизнес
Пугачева спасла директора Рижского вокзала от увольнения
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не присутствовал на церемонии награждения команды бронзовыми медалями Кубка Америки.
Обновлено вчера в 19:00
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Политика
В Греции начались досрочные выборы в парламент
В Греции начались выборы в парламент, который был досрочно распущен 11 июня.
Обновлено в 02:45
ЖКХ
В Тулуне началась подача технической воды в дома
Обновлено в 02:10
Авто
Составили рейтинг лучших автомобилей в гараже Джереми Кларксона
BMW M3 CSL Баварская "зажигалка" тоже нашла свое место в гараже Кларксона.
Обновлено вчера в 01:43