Политика
Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможенiReactor вчера в 20:32
Зеленский попросил руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. На данное решение украинский лидер выделил им не более двух дней, в другом случае их придется уволить иным способом.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия
Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили
Обновлено вчера в 02:02
Авто
Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)
Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»
По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Кино
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Музыка
Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки
По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив
Обновлено вчера в 20:46
Происшествия
Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Футбол
Зенит — Локомотив 2:3
Обновлено вчера в 14:01
Единоборства
Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC
Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Помощника полпреда президента обвиняют в госизмене
Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено 05 июля в 08:51
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол
Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции
Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)
На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
Обновлено в 02:57
Общество
Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов
Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье
В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов
Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Гостиный двор после ДТП врезался автомобиль
Удар был такой страшной силы, что автомобиль Daewoo буквально улетел с проезжей части и врезался в портик Гостиного двора.
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Политика
Зеленский сделал заявление по украинским морякам
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает днем и ночью для освобождения задержанных в России моряков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Происшествия
При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека
Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Астрологи назвали самый бездарный знак зодиака
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07