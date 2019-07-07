Политика

Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможенiReactor вчера в 20:32

Зеленский попросил руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. На данное решение украинский лидер выделил им не более двух дней, в другом случае их придется уволить иным способом.
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Зеленский обратился к главам четырёх таможен с призывом покинуть свои должности

Life.ruвчера в 19:00

Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Газета.Ruвчера в 11:23

Зеленский вынудил уволиться глав четырех таможен на Украине

Известиявчера в 16:40

Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Lenta.ruвчера в 15:56

Зеленский сменил главу Закарпатья и пообещал борьбу с контрабандой

News.ruвчера в 11:41

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

RT на русскомвчера в 17:42

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Московский Комсомолецвчера в 11:02
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:25, Вашингтон
Происшествия

Мужа кассирши Хайруллиной нашли и допросили

Обновлено вчера в 02:02
Авто

Обнажёнка: суперкары, которых решили не красить (и правильно сделали)

Koenigsegg Naked Carbon Шведы из Koenigsegg подошли к раздеванию своего суперкара по-скандинавски хладнокровно и прямолинейно: карбоновые кузовные панели на гиперкаре Regera в буквальном смысле голые — их даже лаком решили не покрывать.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено вчера в 09:12
Кино

Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ

Обновлено в 03:08
Музыка

Стиви Уандер прервал гастроли из-за операции по пересадке почки

По словам Уандера, донор уже найден.
Обновлено вчера в 23:48
Музыка

Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

Обновлено в 00:27
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии изувеченной девочки из Ингушетии

Обновлено в 04:15
Политика

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД

Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Водитель бензовоза, взорвавшегося в Свердловской области, остался жив

Обновлено вчера в 20:46
Происшествия

Большинство задержанных в Канкуне россиян депортировали из Мексики

Обновлено вчера в 19:38
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Футбол

Зенит — Локомотив 2:3

Обновлено вчера в 14:01
Единоборства

Установлен новый рекорд самого быстрого нокаута в UFC

Масвидаль победил соперника за пять секунд, нанеся удар коленом в голову в прыжке. Это самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Помощника полпреда президента обвиняют в госизмене

Позднее выяснилось, что речь идет о помощнике полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено 05 июля в 08:51
Происшествия

В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич

Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол

Месси обвинили в неуважении из-за слов о коррупции

Футболист заявил, что его команда не смогла попасть в финал Кубка Америки из-за коррупции, поэтому Месси не принял участие в церемонии вручения бронзовых медалей.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

Ополченцы точным ударом поразили позиции ВСУ (видео)

На кадрах запечатлено, как ополченцы Донбасса поражают точным ударом позицию украинских оккупантов, после чего на уничтоженной позиции возникает пожар.
Обновлено в 02:57
Общество

Дерматолог дал советы по предотвращению и лечению солнечных ожогов

Дерматолог из канадского Университета Альберты Роберт Гниадецки (Robert Gniadecki) напомнил порядок действий по лечению солнечных ожогов.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

В Минздраве назвали оптимальную дозу употребления молочных продуктов

Суточная норма потребления молочных продуктов для взрослых людей составляет в среднем 200 граммов.
Обновлено в 02:12
Происшествия

В Гостиный двор после ДТП врезался автомобиль

Удар был такой страшной силы, что автомобиль Daewoo буквально улетел с проезжей части и врезался в портик Гостиного двора.
Обновлено вчера в 22:12
Хоккей

Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»

Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Политика

Зеленский сделал заявление по украинским морякам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев работает днем и ночью для освобождения задержанных в России моряков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Происшествия

При взрыве в торговом центре во Флориде пострадали 23 человека

Власти Флориды установили, что при взрыве в торговом центре в городе Плантейшн пострадали 23 человека.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

При взрыве газа в квартире в Петербурге пострадал один человек

Обновлено в 04:17
Общество

Астрологи назвали самый бездарный знак зодиака

Обновлено вчера в 23:19
Экономика

Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Политика

В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Происшествия

30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми

Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми

Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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