Политика
Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможенiReactor вчера в 20:32
Зеленский попросил руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. На данное решение украинский лидер выделил им не более двух дней, в другом случае их придется уволить иным способом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Футбол
Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки
Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства
Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC
Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной
Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Происшествия
Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки
Обновлено вчера в 10:55
Единоборства
Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239
Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия
Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле
Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Калифорнии произошло сильное землетрясение
Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля
В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека
Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде
По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол
ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России
Обновлено вчера в 14:35
Энергетика
В России предложили распечатать государственный резерв
По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Путешествия
Необычные маршруты. Плов от «Хезболлы», опасности Камбоджи и тюрьма в Китае
Необычные маршруты Люля-кебаб от "Хезболлы", опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Ольга Цынская Певец, танцор, солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин объехал почти весь мир.
Обновлено в 01:00
Космос
Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов
Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Гаджеты
16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список
Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Что делать водителю и пассажирам, если автомобиль начал тонуть
Из-под уплотнителей фонтанирует вода, а потоки коричневой грязи уносят нас вместе с автомобилем в неизвестную сторону.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»
«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Общество
Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов
Обновлено вчера в 04:56
Политика
Шрёдер обвинил Трампа в стремлении превратить союзников в вассалов
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении стран-партнеров.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка
Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту
Обновлено в 00:27
Музыка
Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки
Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Космос
Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»
Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Общество
Медведев поручил провести Всероссийскую диспансеризацию
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился провести Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в 2019—2020 годах.
Обновлено 05 июля в 15:23
Армия и оружие
На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»
На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Музыка
Концерт группы A-Studio в Батуми отменен
Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено вчера в 11:54