Политика

Зеленский потребовал увольнения четырех глав украинских таможенiReactor вчера в 20:32

Зеленский попросил руководителей Волынской, Закарпатской, Черновицкой и Львовской таможен написать заявления на увольнение. На данное решение украинский лидер выделил им не более двух дней, в другом случае их придется уволить иным способом.
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Зеленский обратился к главам четырёх таможен с призывом покинуть свои должности

Life.ruвчера в 19:00

Зеленский попросил покинуть должности глав четырех таможенных служб

REGNUMвчера в 18:33

Зеленский вынудил уволиться глав таможен на Украине

Газета.Ruвчера в 11:23

Зеленский вынудил уволиться глав четырех таможен на Украине

Известиявчера в 16:40

Зеленский потребовал увольнения глав украинских таможен

Lenta.ruвчера в 15:56

Зеленский призвал руководителей четырёх украинских таможен уволиться

RT на русскомвчера в 17:42

Зеленский призвал глав таможен на западе Украины уволиться

Московский Комсомолецвчера в 11:02
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Происшествия

Fox: в результате ДТП в штате Джорджия погибли семь человек

Обновлено в 00:23
Футбол

Аргентина обыграла Чили в матче за третье место Кубка Америки

Аргентина стала бронзовым призером Кубка Америки по футболу, обыграв в матче за 3-е место команду Чили со счетом 2:1. Об этом сообщается на странице турнира в Twitter.
Обновлено вчера в 17:19
Единоборства

Американец Масвидаль оформил самый быстрый нокаут в истории UFC

Американец Хорхе Масвидаль отправил в нокаут своего соотечественника Бена Аскрена во время боя в полусреднем весе на турнире UFC 239 в Лас-Вегасе Поединок завершился за пять секунд, это рекорд в истории промоушена UFC.
Обновлено в 00:33
Культура

Умер режиссер Владимир Двинский

Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

Появилось видео задержания Луизы Хайруллиной

Спецоперация по поимке кассира банка проводилась совместно спецслужбами двух республик - Управлением уголовного розыска МВД и оперативниками ФСБ по Башкортостану и сотрудниками МВД Татарстана.
Обновлено 05 июля в 04:57
Происшествия

Врачи спасли одну руку избитой ингушской девочки

Обновлено вчера в 10:55
Единоборства

Диас едва не подрался с командой Хабиба на UFC 239

Перед очередным поединком произошел конфликт между американским бойцом Нейтом Диасом и командой Хабиба Нурмагомедова, в частности, с чемпионом UFC в легком весе.
Обновлено вчера в 22:43
Происшествия

Миллиардер Джеффри Эпштейн задержан по обвинению в секс-торговле

Американского миллиардера Джеффри Эпштейна задержали по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Калифорнии произошло сильное землетрясение

Магнитуда землетрясения составила 6,9, эпицентр подземных толчков находился в 17 км к северо-востоку от города Риджкрест с населением около 28 тыс. человек.
Обновлено вчера в 00:30
Политика

Борис Джонсон заявил о готовности Британии покинуть ЕС без соглашения

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевство покинет Европейский союз 31 октября с соглашением об условиях брексита или без него.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

Ночь Ивана Купалы отпразднуют с 6 на 7 июля

В ночь с 6 на 7 июля традиционно отмечают народный праздник Ивана Купалы, посвященный летнему солнцестоянию.
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

При взрыве бензовоза под Екатеринбургом погибли четыре человека

Число погибших при взрыве бензовоза в Свердловской области выросло до четырех человек, сообщил ТАСС глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 13:52
Футбол

ФК «Локомотив» выиграл Суперкубок России

Обновлено вчера в 14:35
Энергетика

В России предложили распечатать государственный резерв

По словам главы Приморского топливного союза Владимира Чирскова, в запасах Росрезерва есть керосин, дизельное топливо двух сортов, а также бензин АИ-80 и АИ-92.
Обновлено вчера в 07:59
Путешествия

Необычные маршруты. Плов от «Хезболлы», опасности Камбоджи и тюрьма в Китае

Необычные маршруты Люля-кебаб от "Хезболлы", опасности Камбоджи и тюрьма в Китае Ольга Цынская Певец, танцор, солист группы Hi-Fi Тимофей Пронькин объехал почти весь мир.
Обновлено в 01:00
Космос

Россия построит базу на Луне с помощью 3D-печати и местных ресурсов

Ранее НПО имени Лавочкина, которое производит космическое аппараты, предложило отправить на Луну 3D-принтер, который будет питаться энергией от Солнца и использовать в качестве строительного материала лунный грунт.
Обновлено в 00:32
Политика

Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде.
Обновлено в 00:16
Гаджеты

16 смартфонов Huawei получат в июне обновление EMUI 9.1: список

Как пишет источник, EMUI 9.1 в июле получат сразу 16 моделей Huawei, причем речь идет о распространении прошивки за пределами Китая.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе

Обновлено вчера в 22:15
Авто

Что делать водителю и пассажирам, если автомобиль начал тонуть

Из-под уплотнителей фонтанирует вода, а потоки коричневой грязи уносят нас вместе с автомобилем в неизвестную сторону.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Украинские СМИ прокололись с фейк-признанием, превратив матерное слово в «Бук»

«Признание» Цемаха было выужено из его давнего интервью. В нем он говорит о том, как стал свидетелем падения сбитого малазийского «Боинга».
Обновлено вчера в 16:21
Общество

Росстат составил рейтинг регионов по числу разводов

Обновлено вчера в 04:56
Политика

Шрёдер обвинил Трампа в стремлении превратить союзников в вассалов

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении стран-партнеров.
Обновлено вчера в 10:09
Музыка

Умер основатель музыкального стиля босса-нова Жуан Жилберту

Обновлено в 00:27
Музыка

Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки

Американский певец Стиви Уандер объявил, что ему предстоит операция по пересадке почки.
Обновлено в 01:01
Космос

Ученые нашли новое объяснение миганиям «звезды пришельцев»

Необычные потускнения загадочной звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя могут объясняться не существованием "мегаструктуры пришельцев" на ее орбите, а тем, что она украла и испарила несколько лун у одной из съеденных ей планет.
Обновлено 05 июля в 09:30
Общество

Медведев поручил провести Всероссийскую диспансеризацию

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился провести Всероссийскую диспансеризацию взрослого населения в 2019—2020 годах.
Обновлено 05 июля в 15:23
Армия и оружие

На похоронах моряков с «Лошарика» сообщили, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

На похоронах моряков, погибших на подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, высокопоставленный военный заявил, что они предотвратили катастрофу.
Обновлено вчера в 11:03
Музыка

Концерт группы A-Studio в Батуми отменен

Концерт российской группы A-Studio, солисткой которой является грузинская певица Кети Топурия, отменили в черноморском городе Батуми из-за сложившейся в Грузии ситуации, сообщает Аджарское телевидение со ссылкой на владельца приморского клуба UP2U Ираклия Палавандишвили.
Обновлено вчера в 11:54
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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