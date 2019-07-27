Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской областиГазета.Ru 10:51
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости". С таким требованием он обратился к главе МВД Арсену Авакову.
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