с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.

Футбол Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль» Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe.

Армия и оружие Агрессия против жителей Ливии нарушает права человека, заявили в ООН Спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе в беседе с главой правительства национального согласия Файезом Сарраджем напомнил о позиции международной организации, осуждающей агрессию в отношении ливийского мирного населения, нарушающую права человека.

Происшествия Экс-главу правительства Астраханской области арестовали Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.

Наука Пень-зомби из Новой Зеландии выжил за счет воды соседних деревьев Ученые-биологи обнаружили на территории Новой Зеландии пень, выживающий благодаря растущим рядом с ним другим деревьям.

Происшествия Названо число задержанных на несанкционированной акции в Москве Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Авто Родстер Pagani Huayra BC может дебютировать в августе Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено в 2016 году и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым двигателем V12 мощностью 789 л.с. и 811 Нм крутящего момента.

Армия и оружие Американские самолеты вторглись в воздушное пространство Венесуэлы Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Музыка Бузова разбила ногу до крови во время выступления в Баку Певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Певица надеется, что этого никто из зрителей не заметил.

Политика Ринат Ахметов пригрел на своей груди Савика Шустера Телеведущий Савик Шустер вернётся на украинское ТВ с программой «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», который принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

Армия и оружие СМИ сообщили об уничтожении украинских Ил-76 в Ливии По данным портала avia.pro,в результате ракетного удара были подбиты два украинских транспортных самолета Ил-76.

Политика Reuters: «Газпром» нашел выход из ситуации с Украиной Источники агентства Reuters сообщили, что в Москве не намерены подписывать 10-летний договор, как этого требует Киев.

Футбол «Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли московский "Спартак" и "Тамбов". Москвичи уступили хозяевам со счетом 2:0.

Космос Индийские ученые обнаружили 28 новых звезд в галактике Млечный Путь Как оказалось в ходе наблюдений за звездным небом, индийские ученые из вышеупомянутого заведения обнаружили 28 новых переменных звезд, при этом найти их было непросто.

Политика Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.

Армия и оружие Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма Два американских самолета провели разведку у берегов Крыма, сообщил 27 июля Twitter мониторингового ресурса PlaneRadar.

Общество Ученая объяснила жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Футбол Датчанин Сков стал игроком «Хоффенхайма» Нападающий Роберт Сков перешел в "Хоффенхайм", сообщает официальный сайт клуба. Ранее он выступал за "Копенгаген".

Космос Робот Федор полетит на МКС в кресле для космонавта Робот Федор полетит на МКС в штатном кресле для космонавта.

Происшествия В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Политика Макрон встретится с Путиным 19 августа Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что проведёт встречу с российским коллегой Владимиром Путиным 19 августа в резиденции форт Брегансон.