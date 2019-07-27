Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в СетиРИА Новости 11:26
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
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с чего всё началось
«Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных Нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховери, видео с подробностями отвратительного инцидента появилось в соцсетях и СМИ», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.RT на русском13:06
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Источники агентства Reuters сообщили, что в Москве не намерены подписывать 10-летний договор, как этого требует Киев.
Обновлено вчера в 04:39
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«Тамбов» обыграл «Спартак» в матче третьего тура РПЛ
В матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграли московский "Спартак" и "Тамбов". Москвичи уступили хозяевам со счетом 2:0.
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Назван возможный кандидат на пост министра здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения (Минздрав) Украины может возглавить основатель сети клиник «Борис» Михаил Радуцкий.
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Армия и оружие
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Обновлено в 17:42
Общество
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Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила, почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
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Робот Федор полетит на МКС в кресле для космонавта
Робот Федор полетит на МКС в штатном кресле для космонавта.
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В ГБР оценили ситуацию вокруг ролика с генералом МВД Украины
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба оценил ситуацию вокруг ролика, на котором зафиксировано задержание патрульных Нацполиции, остановивших главу управления МВД Днепропетровской области Виталия Глуховерю за нарушение правил дорожного движения.
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Среди заинтересованных оказались и крупнейшие IT-корпорации — такие как Google и Facebook.
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"Союзмультфильм" планирует "освежить" свои наиболее прославленные анимационные бренды, создав 3D-версии мультфильмов из "золотой коллекции" студии.
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Автоспорт
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Пилот «Рено» Даниэль Риккардо считает, что его бывший напарник по команде Себастьян Феттель переживает кризис, схожий тому, который подкосил немца в 2014 году.
Обновлено в 18:02