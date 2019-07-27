Политика
Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в СетиРИА Новости 11:26
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
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Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, сообщает THR.
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Очереди образовались на входе в Шереметьево
Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
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Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
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В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
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Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
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Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети
В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
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Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
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Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ
Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
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