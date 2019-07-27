Политика

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в СетиРИА Новости 11:26

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова немедленно уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепровской области Виталия Глуховерю, соответствующее заявление президент опубликовал в субботу в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Зеленский предъявил требование к Авакову

Lenta.ru11:20

Зеленский призвал уволить генерала МВД из-за ролика в сети

RT на русском13:06

Зеленский потребовал уволить генерала полиции из-за видео в Сети

РИА Новости11:26

Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной

РБК13:16

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Газета.Ru10:51

Глуховеря шокировал Зеленского своим цинизмом

Вести.Ru10:14

Зеленский потребовал уволить главу Днепропетровской полиции за превышение полномочий

ТАСС09:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:44, Ашберн
Футбол

«Спартак» проиграл «Тамбову» в матче третьего тура РПЛ

Обновлено в 11:34
Политика

Макрон назвал место и дату встречи с Путиным

Французский президент Эммануэль Макрон назвал место и дату встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал BFM.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Обновлено в 06:58
Футбол

Михаил Ефремов: Кононов раздражает всех болельщиков «Спартака»

Известный актер театра и кино, болельщик московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Ефремов заявил, что он болезненно отреагировал на поражение московского "Спартака" от "Тамбова".
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Москве акция протеста продолжается на Трубной площади

По данным «ОВД-Инфо» на 20:13, всего число задержанных на продолжающейся в столице акции составляет 779 человек.
Обновлено в 12:40
Политика

Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже

Украинские интернет-пользователи раскритиковали главу государства Владимира Зеленского, опубликовавшего фотографию с пляжа в Одессе в компании руководителя офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 11:10
Происшествия

По данным «ОВД-Инфо» более 500 уже задержаны на акции в центре Москвы

Обновлено в 10:12
Армия и оружие

Минобороны Украины оспорит решение суда о питании военных

Как сообщили в Минобороны, ВСУ начали интенсивный переход на новую систему питания по каталогу в 2018 году, что позволило увеличить набор продуктов с 30 до 400 единиц и значительно улучшить уровень и качество питания военнослужащих.
Обновлено в 06:10
Политика

Член СПЧ: действия полиции во время провокаций в центре Москвы законны

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, по данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей.
Обновлено в 10:15
Кино

Дженнифер Лопес сыграет «Крестную мать»

Певица и актриса Дженнифер Лопес исполнит главную роль в фильме "Крестная мать" о колумбийской наркобаронессе Гризельде Бланко, сообщает THR.
Обновлено в 07:27
Общество

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев не может завязать с алкоголем

Обновлено в 08:20
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели

Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Авто

Рассекречена стоимость «Русского Гелика» на базе Lada 4x4

За дополнительные 200 000 рублей внедорожник дооснастят силовым бампером с интегрированной лебедкой, силовыми порогами, экспедиционным багажником, новой решеткой радиатора, усиленной защитой двигателя, покрышками большего размера на литых дисках и светодиодной оптикой.
Обновлено в 12:36
Происшествия

Очереди образовались на входе в Шереметьево

Очевидцы сообщили об огромных очередях на входе в московский аэропорт Шереметьево, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

Американского генерала обвинили в домогательствах к подчиненной

Высокопоставленного американского генерала Джона Хайтена обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии

В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии

Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Теннис

Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Гамбурге

Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе

Обновлено в 12:23
Спорт

Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Жена Мамаева продает автомобиль супруга

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана решила продать дорогой внедорожник мужа.
Обновлено 25 июля в 22:14
Политика

Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети

В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Двое бойцов Росгвардии пострадали в ходе незаконной акции в Москве

Двое военнослужащих Росгвардии пострадали от действий участников несогласованной с властями акции в Москве.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

Sohu: российские бомбардировщики дали пощечину НАТО над Балтикой

В китайском издании Sohu отметили, что российские бомбардировщики Ту-160, осуществившие полет над Балтийским морем во время учений военного блок, привели в ужас войска НАТО.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол

Юрген Клопп: «Нужно проиграть по-крупному, чтобы понять, что ты не неудачник»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что победа в Лиге чемпионов была бы невозможна без прошлых поражений.
Обновлено в 12:57
Культура

В Туле состоялся фестиваль исторической реконструкции

Обновлено в 08:17
Политика

В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Петиция с просьбой вернуть поезда в Крым появилась на сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 01:16
Футбол

Божович: «Бурлак травмировался на тренировке два дня назад»

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал, что защитник Тарас Бурлак получил травму.
Обновлено в 08:03
Общество

Более 90 тыс. москвичей приняли участие в Семейном фестивале на ВДНХ

Свыше 90 тыс. человек посетили в субботу Семейный фестиваль, который на проходит на ВДНХ в Москве.
Обновлено в 10:15
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Аваков Арсен Борисович
Украинский бизнесмен
Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное