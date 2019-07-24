Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра КиеваГазета.Ru 09:06
Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко. По данным украинских СМИ, уже подано соответствующее обращение в правительство страны.
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Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Политика
Вакарчук выступил перед российскими олигархами
Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Алексея Навального задержали у его дома в Москве
Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 02:56
Политика
Мюллер ограничит свои показания конгрессу США
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Политика
В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
Обновлено в 09:18
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:11
Политика
В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов
Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
Общество
МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Google Photos для Android добавляет предварительный просмотр видео
Ранее ГЛАС сообщал о том, что в ближайшее время возможно появление новых AR-функций в Android Messages.
Обновлено 22 июля в 23:00
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников
Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
Обновлено вчера в 11:27
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Дети массово отравились из-за пешеходного фонтана в Хабаровске
По данным Роспотребнадзора, все дети за несколько дней до болезни побывали у пешеходного фонтана на набережной.
Обновлено в 04:04
Экономика
Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн
В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Мать запрещала врачам лечить сына с острым аппендицитом
Обновлено в 08:33
Авто
Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках
В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Общество
РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок
АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии
Прокурор обратился в адрес суда с просьбой приговорить бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова к девяти года колонии общего режима.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
Гаджеты
Камера видеонаблюдения от Fujifilm способна считывать номерные знаки машин на расстоянии 1 км
Разработчики говорят о том, что полное эквивалентное фокусное расстояние Fujifilm SX800 равно 1000 мм, а значит, камера способно фокусироваться на номерных знаках автомобилей, которые находятся на расстоянии в 1 км.
Обновлено в 08:55
Политика
Слухи о смерти Эрдогана опровергли
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении миллиардов рублей
Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Госдума приняла закон о поиске пропавших детей по геолокации телефона
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, позволяющий использовать при поиске пропавших детей данные геолокации их телефонов.
Обновлено в 08:12