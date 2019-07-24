Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра КиеваГазета.Ru 09:06

Президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить мэра Киева Виталия Кличко. По данным украинских СМИ, уже подано соответствующее обращение в правительство страны.
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В офисе президента Украины инициировали увольнение Кличко

ТАСС07:52

Зеленский решил уволить Кличко с поста мэра Киева

Интерфакс07:26

Зеленский потребовал уволить Кличко

Lenta.ru06:25

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Газета.Ru09:06

Администрация Зеленского попросила уволить Кличко

РБК07:00

Зеленский потребовал от правительства Украины уволить Кличко

RT на русском07:06

Администрация Зеленского потребовала уволить Кличко

РИА Новости06:00
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СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома

Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
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Сторонники убитой в Петербурге гражданской активистки обратились в МВД

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Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма

"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
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Вакарчук выступил перед российскими олигархами

Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.
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Алексея Навального задержали у его дома в Москве

Утром в среду, 24 июля, оппозиционера Алексея Навального задержали в Москве. Об этом сам оппозиционер сообщил в своем Instagram.
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Политика

Мюллер ограничит свои показания конгрессу США

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что ограничит свои показания на слушаниях в американском конгрессе, сообщает AFP.
Обновлено в 09:26
Политика

В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.
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Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено вчера в 02:37
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Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
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Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи

Обновлено в 07:11
Политика

В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.
Обновлено в 09:23
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МЧС назвало причину неприятного запаха в Екатеринбурге

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Армия и оружие

Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде

Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
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Google Photos для Android добавляет предварительный просмотр видео

Ранее ГЛАС сообщал о том, что в ближайшее время возможно появление новых AR-функций в Android Messages.
Обновлено 22 июля в 23:00
Шоу-бизнес

Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.
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Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет

Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
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Дети массово отравились из-за пешеходного фонтана в Хабаровске

По данным Роспотребнадзора, все дети за несколько дней до болезни побывали у пешеходного фонтана на набережной.
Обновлено в 04:04
Экономика

Экс-глава Антипинского НПЗ потребовал от завода $12 млн

В феврале 2008 года совет директоров завода поставил задачу перед Геннадием Лисовиченко - до второго квартала 2014 года вывести предприятие на переработку 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года — 9 млн тонн, а к третьему кварталу 2018 года достроить еще несколько установок.
Обновлено в 02:22
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Мать запрещала врачам лечить сына с острым аппендицитом

Обновлено в 08:33
Авто

Новую Skoda Octavia впервые показали на снимках

В Сети были опубликованы первые фотографии обновленного лифтбека Skoda Octavia, которые удалось сделать пользователю Auto.cz на шоссе D11 в Чехии.
Обновлено в 07:35
Общество

РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок

АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Экономика

Госдума повысила НДС на пальмовое масло

Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Экс-замдиректора ФСИН просят приговорить к 9 годам колонии

Прокурор обратился в адрес суда с просьбой приговорить бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова к девяти года колонии общего режима.
Обновлено вчера в 16:43
Политика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» и ЕК провести техконсультации

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что украинская компания считает возможным уже назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии по будущему транзита газа.
Обновлено в 06:58
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено вчера в 21:09
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Камера видеонаблюдения от Fujifilm способна считывать номерные знаки машин на расстоянии 1 км

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Обновлено в 08:55
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Слухи о смерти Эрдогана опровергли

Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.
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Дело Алексея Кузнецова, бывшего члена правительства Московской области, будет рассмотрено судом в упрощенном порядке в связи с тем, что он пошел на сделку с правосудием и сознался в хищении всей вменяемой ему суммы – 11 млрд. рублей.
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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