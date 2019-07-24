с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить мэра Киева Виталия Кличко. В кабинет министров поступило официальное обращение по этому поводу, сообщает портал strana.ua. В документе говорится, что главы местных администраций назначаются на срок полномочий президента.

Интернет Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10 Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика В Киеве анонсировали скорое освобождение украинских моряков Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Спорт Ефимова не выступит в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ Стал известен состав сборной России на смешанную комбинированную эстафету 4х100 м на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Общество Власти Приангарья ответили на заявление «о втором Чернобыле» Как уже сообщало ИА REGNUM, местом экологической катастрофы глава РосприроднадзораСветлана Радионова назвала территорию рядом с заводом «Усольехимпром» (город Усолье-Сибирское, Иркутская область).

Политика Борис Джонсон назначен премьер-министром Великобритании Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании в среду, 24 июля.

Происшествия Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Акции у Мосгоризбиркома обернулись уголовным делом Московское управление Следственного комитета России (СКР) возбудило уголовное дело о воспрепятствовании работе избиркомов по итогам несогласованных акций в Москве.

Шоу-бизнес Директор «Ленкома» рассказал о состоянии здоровья Инны Чуриковой Директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил Daily Storm, что состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой значительно улучшилось и она планирует покинуть НИИ имени Н.В. Склифосовского через пару дней.

Происшествия Путин прокомментировал смертельный пожар в детском лагере Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования семьям детей, которые погибли в ходе пожара в детском палаточном лагере в Хабаровском крае.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия В Орловской области возбуждено уголовное дело о массовой гибели пчёл Уголовное дело о массовой гибели пчёл возбуждено в Орловской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СК 24 июля.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

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Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет В среду, 24 июля, Госдума окончательно, в третьем чтении, приняла закон, который позволит большему числу семей получать детские пособия.

Футбол «Химки» разгромили «Енисей» и стали единоличными лидерами ФНЛ Химки на своем поле обыграли Енисей со счетом 4:0 в матче четвертого тура первенства ФНЛ.

Авто В Узбекистане ускоренно создадут народный автомобиль На госхолдинге "Узавтосаноат" собираются внедрить современные рыночные механизмы и методы управления на основе передового международного опыта, а также организовать дополнительные производства по выпуску запчастей и комплектующих и вести научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также создавать национальные инженерные центры.

Шоу-бизнес Ольга Дроздова решилась сменить фамилию Актриса празднует именины В начале текущего месяца Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова были замечены у здания Мещанского отдела ЗАГСа.

Политика Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.

Политика На Украине предложили расширить санкции против России Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.