Политика

Зеленский потребовал уволить КличкоLenta.ru 06:25

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».
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Виталий Кличко
Украинский политик
Украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года, глава Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Народный депутат Украины 7-го созыва с 12 декабря 2012 по 5 июня 2014.
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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