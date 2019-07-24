Политика
Зеленский потребовал уволить КличкоLenta.ru 06:25
Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».
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Общество
Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМа и Транссиба
Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.
Обновлено в 02:11
Экономика
Россияне стали экономить на стиральном порошке
Продажи бытовой химии в России, особенно стирального порошка, продолжают снижаться, свидетельствуют данные исследовательской компании Nielsen.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В МЧС не подтвердили данные о перевернувшейся на Москве-реке лодке
Ранее телеканал "РЕН ТВ" сообщил о том, что на Москве-реке якобы перевернулась лодка, на которой было около 15 человек, и в результате происшествия есть пострадавшие.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Посольство в КНДР проинформировано о задержанном российском судне
Посольство России в КНДР проинформировано о ситуации с российским рыболовецким судном, которое было задержано северокорейскими пограничниками в ночь на 17 июля.
Обновлено вчера в 21:42
Политика
На Украине появились в продаже бюсты Зеленского
Обновлено в 07:44
Музыка
Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica
Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».
Обновлено в 05:13
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала об угрозе появления в Приангарье «экологического Чернобыля».
Обновлено в 02:10
Наука
Внутри яблока насчитали сто миллионов бактерий
Австрийские биологи решили изучить микробиом обыкновенных яблок и выяснить, какие именно бактерии заселяют эти популярные плоды не только снаружи, но и изнутри.
Обновлено в 06:43
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
ВКС получат четыре модернизированных стратегических бомбардировщика
Дальняя авиация России получит до конца 2019 года четыре модернизированных стратегических бомбардировщика, сообщил в среду врио начальника главного оперативного управления генштаба Вооруженных Сил РФ Виктор Познихир.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка
В Башкирии кассир вынесла несколько миллионов рублей из банка, но ее задержали после того, как кредитная организация обратилась в полицию.
Обновлено в 07:41
Единоборства
В США умер российский боксер Максим Дадашев
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Стало известно о стрельбе в доме Кадырова из-за слов о его отце
Глава Чечни Рамзан Кадыров в январе 2017 года открыл беспорядочную стрельбу в своей резиденции после того, как его спровоцировал Имран Дасаев — житель города Шали, предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования (НВФ).
Обновлено вчера в 11:08
Здоровье
У 37-летней петербурженки родилась четверня
Обновлено в 01:40
Общество
Лето скоро уйдёт из Петербурга, а на части России наступит октябрь
Похолодание снова придёт в Петербург и Ленобласть.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Подтвержден развод бывшего короля Малайзии с «Мисс Москва»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V подтвердил его развод с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:20
Общество
Власти планируют запустить суперсервис для оформления ДТП за 15 минут
По мнению властей, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше.
Обновлено в 06:38
Кино
Тарантино приедет в Москву для презентации своего нового фильма
"7 августа Квентин Тарантино приедет на премьеру фильма в Москве", — отмечается в сообщении.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Общественника Алексея Беззуба избили в Екатеринбурге
Сегодня утром в Екатеринбурге избили общественника и координатора проекта «РосЯма» Алексея Беззуба.
Обновлено в 07:19
Здоровье
Сбор грибов запретили в Вадском районе из-за АЧС
Запрет на выезд в леса для сбора грибов и ягод введен на территории Вадского района Нижегородской области в целях недопущения распространения африканской чумы свиней.
Обновлено в 03:57
Экономика
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за первый квартал
"Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за I квартал 2019 года на душу населения 10753 рубля, для трудоспособного населения – 11653 рубля, пенсионеров – 8894 рубля, детей – 10585 рублей", – говорится в документе.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине
По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома
Главное следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий.
Обновлено в 06:52
Политика
Ляшко назвал Зеленского пародией на диктатора
Лидер украинской «Радикальной партии» Олег Ляшко назвал прошедшие выборы в Верховную раду «позорнейшими».
Обновлено в 04:54
Футбол
«Реал» подтвердил серьезность травм Асенсио
Мадридский "Реал" подтвердил серьезность травм, полученных полузащитником "сливочных" Марко Асенсио, сообщает Marca.
Обновлено в 07:52
Наука
Ученые рассказали о существовании таинственных чудовищ в Антарктиде
Ученые после проведения ряда исследований рассказали о существовании таинственных чудовищ на территории Антарктиды.
Обновлено в 02:16