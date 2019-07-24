с чего всё началось

Президент Украины Владимир Зеленский попросил правительство уволить мэра Киева Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра страны Василий Рябчук, передает «Украинская правда».

Происшествия Северная Корея захватила российское судно 1. Северкорейские пограничники задержали российский корабль Сейнер «Сянхайлинь-8» был захвачен еще в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало лишь несколько дней спустя.

Технологии Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ Министерство юстиции США начало антимонопольное расследование против онлайн-платформ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Наука Назван смертельно опасный популярный продукт Ученые Университета Сассекса в Англии сделали заявление, что искусственный подсластитель может быть опасным для здоровья человека, сообщает MedicalXpress.

Политика Названо условие для международного признания ДНР и ЛНР В случае, если Украина продолжит саботировать прямые переговоры с Донецком и Луганском и попытается подключить к переговорному процессу представителей США, Москве придется ставить вопрос о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Тереза Мэй оставила пост премьер-министра Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально сложила свои полномочия в среду, 24 июля, передав королеве Елизавете II прошение об отставке.

Общество В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Культура Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.

Политика Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.

Общество Храм Sagrada Familia получил разрешение на строительство Мэрия Барселоны выдала в среду разрешение на строительство храма Святого Семейства (Sagrada Familia).

Политика Госдума разрешила россиянам охотиться с луками Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Политика Сходившего на концерт Лепса главу МВД Латвии обвинили в предательстве Министр юстиции Латвии Янис Борданс жестко раскритиковал министра внутренних дел республики Сандиса Гиргенса, который сходил на концерт российского певца Григория Лепса, передает RT.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Политика Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.

Политика Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.

Футбол Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке» Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.

Общество В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.

Футбол Мирзов определился с игровым номером в «Спартаке» Как сообщает пресс-служба лиги, Мирзов будет выступать за красно-белых под номером 9. Ранее под ним выступали Зе Луиш, Денис Давыдов, Роман Широков, Артём Дзюба и другие футболисты.