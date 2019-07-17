Политика
Зеленский потребовал отставки главы Николаевской областиNews.ru 07:57
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони. Глава государства сослался на неудовлетворительное состояние местного аэропорта и неэффективное использование бюджетных средств при его ремонте.
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Автоматически обработано 7330 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Политика
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
В Ираке убили турецкого дипломата
В Эрбиле произошло нападение на ресторан, где находились сотрудники турецкого консульства.
Обновлено в 08:34
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия
В Крыму 49 детей отравились в летнем лагере
Обновлено в 03:24
Политика
В Грузии признали зависимость от России
Президент России Владимир Путин своим указом временно запретил российским авиакомпаниям возить пассажиров в Грузию.
Обновлено в 07:51
Политика
Путин поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп заявил о запрете продавать Турции истребители F-35 из-за С-400
Обновлено вчера в 15:03
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Авто
Появились первые фотографии обновленного седана Hyundai Solaris
Первые фотографии модели Hyundai Verna, которая в России известная как Solaris, появились в Сети из-за утечки из базы данных китайского сертификационного органа.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Бизнес-джет едва не разбился в Пулково
Обновлено в 08:02
Происшествия
Уголовное дело на задержавших Голунова полицейских не заведено
Против полицейских, задержавших в начале июня корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, не заведено уголовное дело, сообщил в среду адвокат журналиста Сергей Бадамшин.
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен официально
Обновлено в 08:50
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Культура
Власти Чечни объяснили запрет «вольного творчества»
Обновлено в 04:01
Политика
Володин предложил внести изменения в Конституцию
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил внести поправки в Конституцию, согласно которым нижняя палата парламента участвовала бы в консультациях при назначении членов правительства.
Обновлено в 04:54
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала свою сумму расходов на месяц
Недавно артистка откровенно призналась, какую сумму тратит каждый месяц.
Обновлено в 01:58
Политика
Преемница Меркель станет главой Минобороны Германии
Урсула фон дер Ляйен утверждена новым председателем Еврокомиссии. Крамп-Карренбауэр стала главой ХДС, сменив Ангелу Меркель.
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Суд оставил топ-менеджера «Рольфа» Кайро под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний "Рольф" Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:18
Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Мужчина умер через день после купания в море
Американец Дейв Беннетт скончался спустя сутки после того, как искупался в море.
Обновлено в 09:16