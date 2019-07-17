Политика

Зеленский потребовал отставки главы Николаевской областиNews.ru 07:57

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки и.о. губернатора Николаевской области Вячеслава Бони. Глава государства сослался на неудовлетворительное состояние местного аэропорта и неэффективное использование бюджетных средств при его ремонте.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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