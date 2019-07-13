Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставку

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