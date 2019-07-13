Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставкуРИА Новости 08:31

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Зеленский потребовал отставки главы фискальной службы Украины

РБК10:07

Опубликовано видео, как Зеленский отчитал главу фискальной службы

РЕН ТВ09:03

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

ТАСС06:16

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РИА Новости08:31

Зеленский потребовал от врио главы ГФС покинуть пост

RT на русском08:24

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

Коммерсантъ07:40

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уволиться

Газета.Ru10:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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