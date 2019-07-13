Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставкуРИА Новости 08:31
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Гаджеты
Intel завалит покупателей рекламой вместо снижения цен на процессоры
По мнению журналиста, ожидать снижения стоимости «железа» от Intel, которое могло бы сократить разрыв в ценовой политике двух конкурирующих компаний, не стоит.
Обновлено в 10:21
Автоспорт
Боттас победил в квалификации Гран-при Великобритании
Финский гонщик Вальттери Боттас из команды "Мерседес" выиграл квалификацию десятого этапа чемпионата мира по автоспорту в классе машин "Формула-1" — Гран-при Великобритании, который проходит на трассе автодрома в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:24
Экономика
Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге
Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено в 11:28
Политика
От СБУ потребовали арестовать Медведчука
Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
Обновлено в 12:03
Футбол
«Локомотив» может продать Гильерме в «Спартак» за 800 тысяч евро
Ранее «Спартак», который хочет его приобрести, предложил 500 тысяч евро.
Обновлено в 10:45
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Россиянки набросились на разбившую семью Шейк и Купера Гагу
В начале стало известно, что Шейк рассталась с Купером и покинула его дом вместе с дочерью, а уже через месяц западные СМИ сообщили, что в апартаменты въехала Леди Гага.
Обновлено в 12:31
Авто
Кроссовер Changan CS35 Plus в России получит оцинкованный кузов
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом
Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Политика
Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России
Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика
В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено 11 июля в 12:22
Футбол
Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата
Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Экономика
Эксперты прогнозируют снижение цен на аккумуляторы для электромобилей
Эксперты прогнозируют, что в 2022 году цены аккумуляторы для электрических транспортных средств снизятся на 45,7% по сравнению с 2018 годом.
Обновлено в 07:25
Автоспорт
Даниил Квят: «Машина была не в том рабочем окне»
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии
Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Подозреваемый в убийстве 23-летней стюардессы рассказал о причинах преступления.
Обновлено вчера в 16:27
Общество
У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана
Обновлено в 12:32
Происшествия
Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цеху по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрный.
Обновлено в 12:28
Космос
Орбитальный телескоп «Спектр-РГ» вышел на орбиту
Отмечается, что обсерватория "Спектр-РГ" отделилась от разгонного блока и выведена на орбиту.
Обновлено в 10:52
Наука
Женская прокрастинация связана с уровнем дофамина
Обновлено вчера в 15:43
Общество
Меган Маркл обогатила королевскую семью на миллионы
Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
В Европе резко выросла заболеваемость сифилисом
Согласно исследованию, с 2010 года рост заболеваемости составил 70%, причем 85% зараженных европейцев – мужчины.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
Экс-глава СБУ оценил масштаб учений российских военных в Крыму
Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ), генерал Игорь Смешко, который ныне является лидером партии «Сила и честь», оценил масштабы учений, проводимых российскими военными в Крыму.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Башкирии в ДТП погибли четверо дорожных рабочих
Четыре человека погибли и трое получили травмы в результате аварии, произошедшей на 112-м километре автодороги Уфа - Оренбург на территории Стерлитамакского района.
Обновлено в 10:28