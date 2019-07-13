Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы уйти в отставкуРИА Новости 08:31
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Александра Власова написать заявление об отставке.
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Спорт
Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:34
Общество
Полиция проверит заявление обидевшегося на мем депутата из Кирова
Полиция проводит проверку по заявлению депутата Кировской городской думы Павла Валенчука, посчитавшего за оскорбление мем со своим изображением в соцсети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 07:27
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский представил нового главу Херсонской областной администрации
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу представил главу Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Юрия Гусева на совещании с местными чиновниками.
Обновлено в 09:43
Космос
Ракета «Протон-М» с телескопом «Спектр-РГ» стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Уфе задержаны трое по подозрению в нападении на полицейского
В Уфе задержаны три человека по подозрению в нападении на полицейского и хищении его оружия. Все они доставлены в отдел полиции.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Рита Дакота выступила «за» разводы
Певица Рита Дакота написала в Instagram о своем отношении к разводам.
Обновлено в 08:13
Экономика
Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду
Доля расходов россиян на продукты питания во II квартале 2019 г. выросла до 38,9% по сравнению с 38,2% за аналогичные период прошлого года.
Обновлено в 06:01
Хоккей
В СКА из «Сочи» перешёл вратарь Иван Налимов
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.
Обновлено в 09:45
Гаджеты
Представлен профессиональный монитор BenQ SW270C
Компания BenQ пополнила ассортимент мониторов моделью SW270C, который ориентирован на профессиональных фотографов.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
41-летняя Оксана Федорова показала фигуру на отдыхе в Сочи
41-летняя «Мисс Вселенная — 2002» Оксана Федорова показала подтянутую фигуру в купальнике и облегающей черной накидке в своем микроблоге Instagram.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Названы гонорары грузинских артистов в России
По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих
"На 112-м км трассы Р-240 Уфа - Оренбург водитель, управляя грузовой [машиной] Volvo с полуприцепом-цементовозом без груза, совершил наезд на стоящий у правого края дороги автомобиль УАЗ дорожной службы", - сообщили в ведомстве, отметив, что затем машина сбила пятерых дорожных рабочих.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Омбудсмен отметила улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой девочки из Ингушетии стабильное, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в республике Зарема Чахкиева.
Обновлено в 09:23
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Общество
Археологи нашли в Великом Новгороде уникальную печать XII века
Уникальная древняя печать обнаружена археологами в ходе раскопок в Великом Новгороде.
Обновлено в 10:43
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Российский самолет задержали на Кипре из-за угрозы взрыва
Российские туристы из Петербурга не смогли улететь из международного аэропорта Ларнака в аэропорт Пулково из-за угрозы взрыва на борту самолета.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Подозреваемый в резонансном убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве задержан полицейскими.
Обновлено вчера в 15:05
Общество
Гонконгская полиция призвала протестующих прекратить насилие
Полиция Гонконга после столкновений с протестующими в субботу призывает многочисленных участников протестов прекратить насильственные действия и разойтись, чтобы избежать ухудшения ситуации, говорится в заявлении на сайте полиции.
Обновлено в 08:56
Футбол
Форвард сборной Швеции Маркус Берг перешел в «Краснодар»
Обновлено в 07:38
Происшествия
Убили главу нижегородского отделения военно-исторического общества
В Нижнем Новгороде погиб глава регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Олег Казаринов.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Американская певица Леди Гага переехала в дом актера Брэдли Купера, с которым снималась в фильме «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 18:46
Общество
В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола
Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.
Обновлено в 06:06
Музыка
Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.
Обновлено вчера в 12:16
Политика
В США более 600 тысяч человек планируют штурмовать «Зону 51»
Более 600 тысяч человек в Facebook выразили желание участвовать в штурме американской военной базы "Зона 51" в Неваде, цель участников мероприятия – увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.
Обновлено в 09:56
Экономика
Кабмин одобрил изменения в правилах валютных операций для нерезидентов
Правительство России одобрило законопроект, устанавливающий дополнительные разрешенные случаи совершения резидентами валютных операций, сообщается на его сайте.
Обновлено в 08:42
Технологии
В работе «Билайна» произошел сбой
По данным Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов, мобильная связь не работает у 71%.
Обновлено в 07:57