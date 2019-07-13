Политика

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставкуКоммерсантъ 07:40

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Опубликовано видео, как Зеленский отчитал главу фискальной службы

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Газета.Ru07:12

Зеленский потребовал от и.о. главы Госфискальной службы Украины подать в отставку

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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