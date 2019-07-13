Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.

Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставку

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