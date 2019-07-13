Политика
Зеленский потребовал от главы Фискальной службы подать в отставкуКоммерсантъ 07:40
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, передает украинское агентство УНИАН.
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Музыка
Валерий Леонтьев дал последний концерт
Обновлено в 07:55
Авто
В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей
На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.
Обновлено в 03:19
Авто
Названы 10 самых популярных иномарок в России
Обновлено в 10:45
Спорт
Селезнева завоевала золото в упражнениях с лентой на Универсиаде
Россиянка Екатерина Селезнева стала первой в упражнениях с лентой на турнире по художественной гимнастике на Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром
По данным источника агентства, возгорание произошло в цехе по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрном.
Обновлено в 12:28
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков
Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Общество
В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду
По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.
Обновлено в 10:50
Футбол
«Спартак» с трудом победил «Сочи»
Первый тур чемпионата страны по футболу продолжился в Москве, где "Спартак" принимал новичка российской премьер-лиги "Сочи".
Обновлено в 14:01
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве
Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Торпедо» уверенно обыграло «Балтику»
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Макрон объявил о создании космического командования
Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу объявил о создании космического командования в рамках военно-воздушных сил.
Обновлено в 13:49
Политика
Зеленский посетил границу с Крымом
Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Футбол
Объявлены составы «Ростова» и «Оренбурга» на матч первого тура РПЛ
"Ростов" и "Оренбург" опубликовали стартовые составы на матч первого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе
Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 13:37
Политика
Гройсман признал невозможность разрыва железнодорожного сообщения с Россией
Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина не может разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
Обновлено в 13:00
Технологии
В работе «Билайн» произошел сбой
Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.
Обновлено в 09:02
Футбол
«Луч» и «Ротор» победили в компенсированное время
Луч на выезде победил Краснодар-2 2:1. Победный гол на пятой минуте компенсированного времени забил Вадим Стеклов.
Обновлено в 12:57
Автоспорт
Квят занял 17-е место в квалификации «Гран-при Великобритании»
Пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации "Гран-при Великобритании".
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к Брэдли Куперу
Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено вчера в 09:38
Происшествия
В Ярославской области пассажирский теплоход столкнулся с яхтой
Пассажирский теплоход «Алексей Толстой», следовавший по маршруту Самара-Москва, и моторная яхта не поделили речное пространство.
Обновлено в 12:19
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание телеканала «112 Украина»
В Киеве неизвестные обстреляли здание телеканала «112 Украина» из гранатомета, пишет в субботу, 13 июля, «РИА Новости».
Обновлено в 02:49
Гаджеты
Видеокарта AMD Radeon RX Vega 64 подешевела
Снижение цены Radeon RX Vega 64 зафиксировано в Великобритании: она упала до отметки 300 фунтов.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка
Табличка появилась после того, как журналист в эфире телеканала нецензурно оскорбил президента РФ Владимира Путина, и провисела несколько дней.
Обновлено в 03:45
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский начал брать пример с Путина
Обновлено в 06:39
Общество
Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора
Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 12:05