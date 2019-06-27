Политика
Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряковРБК 09:49
Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.
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Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд
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Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.
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Автоспорт
Гасли не обеспокоен разговорами о своей замене в «Ред Булл»
Обновлено в 08:37
Происшествия
На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе
«По адресу Ярославское шоссе, 2 произошло возгорание на площади 2000 кв. м», — цитирует агентство представителя пресс-службы.
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ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
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Политика
ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова
Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.
Обновлено в 13:42
Экономика
Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян
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Футбол
Бузова проживёт 48 часов как футболист «Барселоны»
Обновлено в 08:10
Экономика
«Алроса» может изменить ориентир по продаже алмазов в 2019 году
Алмазодобывающая компания "Алроса" по итогам 2019 года может продать меньше алмазов, чем было запланировано, сообщил журналистам член правления "Алросы", директор "ЕСО Алроса" Евгений Агуреев.
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Президент России Владимир Путин высказался по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обновлено в 14:41
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Нейроны зрительной коры оказались универсальными
Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.
Обновлено в 14:00
Недвижимость
Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля
Правила долевого строительства поменяются в России с 1 июля.
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля
На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.
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Армия и оружие
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Выпускница из Читы стала «Красой России-2019»
Читинская выпускница Анна Бакшеева стала обладательницей титула «Краса России-2019».
Обновлено вчера в 19:44
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В России создали кассетные мины, различающие людей и животных
Специалисты концерна "Техмаш" разработали кассетные мины с элементами искусственного интеллекта.
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Медведчук встретился с главами ЛНР и ДНР
Председатель политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в четверг с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником обратился к ним с просьбой передать Киеву четырех удерживаемых в Донбассе граждан Украины.
Обновлено в 08:10