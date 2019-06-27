Зеленский потребовал от Путина вернуть украинских моряковРБК 09:49

Выступая на пресс-конференции в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть на Украину арестованных украинских моряков, передает УНИАН.

Происшествия Опубликован список погибших при жесткой посадке Ан-24 в Бурятии Телеканал РЕН ТВ опубликовал список погибших при жесткой посадке самолета Ан-24 в Нижнеангарске, которая произошла ранее 27 июня.

Экономика Высшее образование в России стало дороже Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.

Политика У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.

Происшествия Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний» Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.

Политика МИД Франции приветствует возвращение РФ в ПАСЕ Последний бой Киева проигран: российскую делегацию восстановили в правах в ПАСЕ Напомним, решение о возвращении РФ в ПАСЕ окончательно было принято на заседании 26 июня.

Политика Кремль призвал прекратить массово штрафовать за оскорбление власти Администрация президента проконсультировала МВД о порядке применения закона об оскорблении власти в интернете.

Происшествия Мужчина открыл стрельбу у мечети во Франции Неизвестный открыл стрельбу у мечети во французском Бресте, сообщает РИА "Новости" со ссылкой главу МВД Кристофа Кастанера.

Общество Forbes составил рейтинг лучших российских вузов Журнал Forbes составил рейтинг 100 лучших вузов России.

Происшествия На северо-востоке Москвы произошёл пожар на складе «По адресу Ярославское шоссе, 2 произошло возгорание на площади 2000 кв. м», — цитирует агентство представителя пресс-службы.

Происшествия ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф» В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».

Политика ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова, передаёт ТАСС.

Экономика Минэкономразвития опровергло планы по контролю за расходами россиян Минэкономразвития России не планирует вводить контроль за расходами физических лиц, планов по разработке таких мер также нет.

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Политика Путин заявил, что история с отравлением Скрипалей не стоит и 5 копеек Президент России Владимир Путин высказался по поводу отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.

Наука Нейроны зрительной коры оказались универсальными Эксперимент на макаках показал, что, вопреки общепринятой модели, цвет, форму и ориентацию видимых предметов обрабатывают одни и те же нейроны первичной зрительной коры головного мозга.

Происшествия В США семеро прохожих расстреляны из проезжавшего автомобиля На улицах города Атланта американского штата Джорджия неизвестные злоумышленники из проезжавшего автомобиля расстреливали прохожих, сообщает 27 июня телеканал WSB-TV со ссылкой на местную полицию.

Армия и оружие Минобороны получит 76 истребителей Су-57 Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Происшествия В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды.