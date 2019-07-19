Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на СенцоваREGNUM 04:41

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что в офисе Владимира Зеленского «с большой заинтересованностью узнали о предложении России освободить Кирилла Вышинского в качестве первого шага доброй воли со стороны Украины».
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Зеленский не разобрался в деле Вышинского, считает эксперт

РИА Новости07:30

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Газета.Ru07:14

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Lenta.ru03:19

Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

Коммерсантъ03:36

Украина готова обменять Вышинского на Сенцова

ТАСС03:30

Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова

RT на русском03:27

Зеленский потребовал освобождения моряков без обмена

Интерфакс03:37
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Политика

Меркель заявила, что хочет улучшить связи с Москвой

Ангела Меркель утверждает, что правые и популистские партии в Европе пользуются поддержкой России, что вызывает обеспокоенность канцлера Германии, но отметила, что хотела бы хороших отношений с Москвой.
Обновлено в 06:30
Политика

«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа

Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

На Приморье надвигается тайфун «Данас»

Обновлено вчера в 05:26
Футбол

Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022

Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок

Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Общество

Снег выпал в Оймяконском районе Якутии

В Оймяконском районе 19 июля выпал снег в горах, передает телеканал «Якутия 24».«Вышло предупреждение о мокром снеге в горах Оймяконского района», – сообщили телеканалу в ЕДДС района.В диспетчерской также отметили, что в Оймяконском районе порывы ветра местами могут достигать 9-14 м/с, температура воздуха в поселке Усть-Нера +4,+9 градусов.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары

Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Авто

В сети раскрыли обновленный Mitsubishi Pajero Sport

За неделю до официального дебюта в Сети появились первые живые фотографии обновленного Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено вчера в 10:53
Общество

Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных

Обновлено в 07:17
Политика

Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна

Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Космос

Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну

Обновлено в 03:55
Кино

Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»

Обновлено вчера в 17:47
Политика

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии, сообщает телеграм-канал Mash. Чурикова упала со сцены во время спектакля.
Обновлено вчера в 16:54
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Общество

Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:32
Политика

Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»

Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей

Наибольшее число специалистов (1,96 тыс. человек) с ежемесячными зарплатами более 1 млн рублей задействованы торговле, а также в сфере ремонта транспорта.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Суд опроверг развод бывшего короля Малайзии и «Мисс Москва»

По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня, а процедура оформления завершилась 1 июля.
Обновлено в 05:19
Кино

Сериал «Ведьмак» наполнят сценами секса и насилия

Сериал "Ведьмак" от Netflix, основанный на фэнтезийной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, сделают "очень взрослым шоу".
Обновлено в 07:33
Политика

Меркель назвала свое здоровье личным вопросом

Обновлено в 06:41
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Гаджеты

Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android

В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Политика

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57

Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Происшествия

8 человек пострадали после задымления самолета в Шереметьево

Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Происшествия

Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ

Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Игры

«Человек-паук» стал самой продаваемой супергеройской игрой в США

Обновлено в 04:50
Арест Кирилла ВышинскогоБольше новостей по теме
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