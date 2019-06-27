Политика

Зеленский потребовал объяснений от КлимкинаLenta.ru 09:37

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Ведомости10:59

В Верховной раде объяснили смысл нот Климкина России

Взгляд.ру11:23

Эксперт прокомментировал ситуацию «двоевластия» во внешней политике Киева

РИА Новости11:24

Зеленский раскритиковал МИД Украины за самоуправство

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Зеленский обвинил Климкина и МИД в самостоятельном принятии решений

RT на русском10:04

Зеленский заявил о нежелании Климкина обсуждать действия МИД Украины

РБК09:52

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Lenta.ru09:37
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Политика

Путин пошутил над журналистом Financial Times

Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
Обновлено в 17:37
Шоу-бизнес

Виктория Боня обрадовалась набранному за три дня килограмму

Виктория Боня долго не могла поправиться. Потому даже самому мизерному успеху она очень обрадовалась.
Обновлено в 00:43
Экономика

В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено в 08:45
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика

Путин прибыл в Японию на саммит G20

Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
Обновлено в 20:00
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Обновлено в 12:49
Политика

В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде

Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф заявил, что внешнеполитическое ведомство страны осуждает нападение на посольство Бахрейна в Багдаде.
Обновлено в 20:34
Футбол

Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри

Как сообщает Tuttosport, 38-летний итальянец войдет в тренерский штаб Маурицио Сарри, который недавно возглавил туринцев.
Обновлено в 18:23
Армия и оружие

Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов

18 июня американское Минобороны сообщало, что США выделят 250 миллионов долларов Украине для помощи в оборонной сфере.
Обновлено в 19:12
Авто

Названы регионы РФ, лидирующие по продажам автомобилей Lada Granta

Обновлено в 03:05
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Обновлено в 20:57
Транспорт

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов

Обновлено в 17:12
Шоу-бизнес

Дочь Тимати впервые вышла на подиум

На только что прошедшем в Сочи модном шоу «Цирк дю Солей» внимание публики было приковано к пятилетней малышке, дочери знаменитых родителей: 35-летнего рэпера Тимати и 26-летней модели Алёны Шишковой.
Обновлено в 17:03
Политика

Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили виноват в беспорядках, которые начались в Тбилиси 20 июня.
Обновлено в 13:38
Интернет

Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото

На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.
Обновлено в 09:50
Общество

Жителя Смоленска оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к власти

Обновлено в 12:59
Общество

Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение

Обновлено в 02:44
Здоровье

В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах

В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
Обновлено в 09:36
Политика

Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам

Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес

Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной

Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом

Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
Обновлено в 09:39
Происшествия

В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски

Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Культура

Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией

Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Общество

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка

Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донбассе

Обновлено в 18:07
Футбол

ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»

Обновлено в 14:29
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Кино

Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»

Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
Обновлено в 10:07
Политика

Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского

По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00
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