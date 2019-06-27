Политика
Зеленский потребовал объяснений от КлимкинаLenta.ru 09:37
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 21:06, Вашингтон
Политика
Путин пошутил над журналистом Financial Times
Президент России Владимир Путин пошутил над журналистом издания Financial Times, который брал у него интервью.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Политика
Путин прибыл в Японию на саммит G20
Президент России Владимир Путин прибыл в японскую Осаку, где в пятницу начнется саммит "Группы двадцати".
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В Ираке осудили нападение на посольство Бахрейна в Багдаде
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Футбол
Барцальи может войти в тренерский штаб Сарри
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Дочь Тимати впервые вышла на подиум
На только что прошедшем в Сочи модном шоу «Цирк дю Солей» внимание публики было приковано к пятилетней малышке, дочери знаменитых родителей: 35-летнего рэпера Тимати и 26-летней модели Алёны Шишковой.
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Премьер Грузии обвинил Саакашвили в беспорядках на улицах Тбилиси
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Здоровье
В рязанской ДОКБ провели шесть сложных операций при оскольчатых переломах
В июне этого года врачи-травматологи ДОКБ выполнили шесть сложных операций при оскольчатых переломах костей голени и бедра.
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Политика
Украина отвергла предложение МИД России по украинским морякам
Как сообщили в МИД РФ, Украине и в Международный трибунал были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков.
Обновлено вчера в 13:46
Шоу-бизнес
Темникова рассказала о романе Фадеева и Серябкиной
Бывшая участница группы SEREBRO Елена Темникова рассказала, что её бывшая коллега по музыкальной группе Ольга Серябкина и продюсер Макс Фадеев состоят в любовных отношениях.
Обновлено в 14:28
Политика
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Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
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Происшествия
Очередные поиски Янтарной комнаты в Польше закончились провалом
Очередной этап поисков Янтарной комнаты, украденной нацистами в годы Великой Отечественной войны из Царского Села в России, завершился неудачей.
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Культура
Кикабидзе пообещал спеть в Москве после примирения с Грузией
Актер, певец и режиссер Вахтанг Кикабидзе пообещал дать концерт в Москве, если Россия и Грузия помирятся.
Обновлено в 14:03
Общество
В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводка
Уточняется, что режим ЧС в Иркутской области введен с 13.00 (08.00 по Москве) четверга, 27 июня.
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Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донбассе
Обновлено в 18:07
Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»
Обновлено в 14:29
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах — рублях и юанях — заключили Россия и Китай.
Обновлено в 18:10
Кино
Бари Алибасов появится в фильме «Брат-3»
Идущий на поправку продюсер Бари Алибасов сыграет роль в фильме "Брат-3", срежиссированом шоуменом Стасом Барецким.
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Политика
Перенести столицу Украины из Киева предлагает команда Зеленского
По словам депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» в администрации президента Украины предлагают перенести столицу страны из Киева в другой город.
Обновлено в 05:00