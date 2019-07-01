с чего всё началось

Зеленский потребовал, чтобы Гройсман привлек главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, так как он не согласовал ответ на ноту российского МИДа по украинским морякам. «Я узнаю информацию про наши международные шаги из Интернета», – прокомментировал тогда ситуацию Зеленский.

Зеленский потребовал наказать Климкина за его ответ России

Политика США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику Давление на Иран будет продолжено, пока он не изменит свою политику, не покончит с ядерными амбициями, заявили в Белом доме.

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Происшествия Дело Голунова передали в Следственный комитет Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.

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