Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина за его ответ РоссииПолитРоссия 07:18
Зеленский потребовал, чтобы Гройсман привлек главу МИД Украины Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, так как он не согласовал ответ на ноту российского МИДа по украинским морякам. «Я узнаю информацию про наши международные шаги из Интернета», – прокомментировал тогда ситуацию Зеленский.
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Климкина могут привлечь к дисциплинарной ответственности по запросу Зеленского
Rambler News Service07:02
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На Первом канале стартует магический экшн «25-й час»
Обновлено в 07:39
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Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, по которому ранее проходил корреспондент "Медузы" Иван Голунов, передано в Следственный комитет России, передает "МБХ медиа" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
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Обновлено в 11:00
Авто
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Сегодня, 1 июля, гороскоп советует не зацикливаться на временных неудачах и не обращать внимания на мнение недовольных угодить всем на свете нереально.
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Технологии
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Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
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