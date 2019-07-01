Политика

Требование Зеленского наказать Климкина назвали сведением счетовLenta.ru 13:33

«Считаю недопустимым сведение политических счетов за профессиональную позицию министра», — добавил он. Розенко отметил, что нота украинского МИД в адрес российского министерства — профессиональная, своевременная и правильная по духу и содержанию.
Читать в источнике
с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает
 пресс-служба главы государства.
РБК07:29

Подробнее о событии

Зеленский призвал привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности

RT на русском13:38

Планы Зеленского: уволить главу МИД и переехать в кабинет со стеклянными стенами

Вести.Ru12:58

Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы

РИА Новости07:47

Зеленский поручил наказать Климкина

Накануне.Ru11:41

Зеленский потребовал привлечь Климкина к ответственности за ноту по украинским морякам

ТАСС07:05

Зеленский потребовал наказать Климкина

Газета.Ru07:02

Климкина могут привлечь к дисциплинарной ответственности по запросу Зеленского

Rambler News Service07:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:48, Вашингтон
Общество

В июле появятся пореформенные пенсионеры

С июля специалисты регионального отделения ПФР начнут назначать пенсии первой волне новосибирцев с учетом изменений пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия

Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

Обновлено в 04:04
Путешествия

В Таиланде решили ввести обязательную страховку для туристов

Таиланд может уже к концу года ввести обязательную страховку для туристов, сообщает Thaiger со ссылкой на орган, регулирующий вопросы страхования.
Обновлено в 01:56
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Ресурс двигателя после перекалибровки ЭБУ не пострадал. Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки.
Обновлено в 09:00
Хоккей

Бобровский стал игроком «Флориды»

«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Происшествия

В Аргентине не менее 13 человек погибли в ДТП с автобусом

Не менее 13 человек погибли и 30 получили ранения в результате аварии с пассажирским автобусом, перевозившим группу пенсионеров в Аргентине.
Обновлено в 11:45
Транспорт

Минтранс подготовил требования к работе BlaBlaCar и подобных сервисов

Минтранс разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях (карпулинга), таких как BlaBlaCar, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на разработанные министерством законопроект и поправки к действующим нормам.
Обновлено в 04:31
Здоровье

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Министерство здравоохранения России предложило проверять студентов вузов и техникумов на незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ.
Обновлено в 13:15
Политика

В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран

После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента

Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 10:29
Политика

Генпрокуратура Украины выдвинула обвинения против главы ЛНР

Генеральная прокуратура Украины выдвинула обвинения в отношении главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонида Пасечника.
Обновлено в 11:53
Общество

Въезд в исторический центр Венеции станет платным с 2020 года

Введение платы за въезд в исторический центр Венеции, которое первоначально должно было произойти 1 мая, переносится на 1 января 2020 года, такое решение приняла в понедельник джунта (административный исполнительный орган) города на воде.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес

Успенская оправдала Пугачеву за езду по перрону

Обновлено в 12:16
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Гаджеты

В Сети показали созданные по чертежам рендеры iPhone 2019 года

Обновлено в 13:17
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Наука

На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Страшное горе постигло Николая Баскова

Обновлено в 11:25
Транспорт

РБК: оператор «Платона» претендует на обслуживание всех дорожных камер

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что другое предприятие «Ростеха», созданное совместно с «Глонасс», – «Глонасс БДД» претендует на то, чтобы стать единственной компанией, которая занимается обслуживанием дорожных камер.
Обновлено в 11:08
Общество

В Москву вновь придет похолодание

Ветреная, дождливая и пасмурная погода ожидается в Москве на этой неделе, сообщили в центре погоды «Фобос» в понедельник, 1 июля.
Обновлено в 07:32
Политика

Владимир Путин пообщался с врио губернатора Липецкой области

Обновлено в 08:10
Политика

Кикабидзе прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Актёр Вахтанг Кикабидзе прокомментировал в беседе с РИА Новости решение грузинской певицы Нино Катамадзе больше не выступать в России.
Обновлено в 11:28
Общество

Росконтроль назвал небезопасной ветчину известных торговых марок

Ветчина с бактериями Запрещенные консерванты Пшеница и крахмал Ветчина не по ГОСТу Подводим итоги Ветчина с бактериями Ветчина торговых марок «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» оказалась небезопасной для здоровья покупателей — в первой уровень обсемененности мезофильной микрофлорой (то есть бактериями) превышает допустимую норму в 2,9 раза, а во второй — в целых 12 раз.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Арбитры РСПП увидели заинтересованность Юсупова в деле Калви

"Учитывая представленные в материалы дела документы и доводы инициирующей стороны, отказ ответчиков от участия в рассмотрении дела, состав арбитров сделал вывод о личной заинтересованности Шерзода Юсупова, как стороны корпоративного конфликта, в развитии уголовного дела и нахождении Майкла Калви и его партнеров под стражей", - отмечает РСПП.
Обновлено в 10:45
Общество

В России изменились правила продажи молока

С 1 июля в России введены новые правила продажи молока.
Обновлено в 02:40
Космос

К Земле устремились четыре опасных астероида

Обновлено в 08:15
Происшествия

Суд вынес приговор четверым членам банды Басаева и Хаттаба

Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе

Обновлено в 03:13
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Здоровье

Фигура в форме яблока повышает риск инфаркта в два раза

Выяснилось, что 25% женщин, имевших наиболее выраженную фигуру в форме яблока, в два раза чаще страдали от болезней сердца и инсультов, по сравнению с 25% женщин, у которых жир реже всего откладывался в области талии.
Обновлено в 06:41
Как работают Яндекс.Новости?
Конфликт в Керченском проливеБольше новостей по теме
Главное