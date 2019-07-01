с чего всё началось

Как отмечается, требование главы государства связано с тем, что Климкин не поставил президента известность о полученной от российской стороны 25 июня ноте по поводу освобождения украинских моряков. Зеленский напомнил, что Климкин лично несет ответственность за состояние дел во внешней политике.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.

Политика Президиум ВАК отказался слушать доклад академиков РАН Президиум Высшей аттестационной комиссии отказался выслушать доклад о фальсификации диссертаций, который подготовила комиссия РАН.

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Происшествия Вынесен приговор боевикам из банды Басаева и Хаттаба "С 7 по 24 августа 1999 года, действуя в составе банды Басаева и Хаттаба, боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее тысячи человек приняли активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения конституционного строя и нарушения территориальной целостности РФ", - говорится в официальном сообщении СК России.

Происшествия Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.

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Шоу-бизнес Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону Певица Любовь Успенская прокомментировала телеканалу РЕН ТВ поездку Аллы Пугачевой по перрону вокзала на автомобиле.

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