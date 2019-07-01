Политика

Зеленский потребовал наказать КлимкинаГазета.Ru 07:02

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства страны Владимиру Гройсману с просьбой привлечь министра иностранных дел Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, сообщает
 пресс-служба главы государства.
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