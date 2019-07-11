Политика
Зеленский предложил люстрировать ПорошенкоРБК 08:08
Видеообращение опубликовано на его странице в Facebook. Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
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с чего всё началось
«Членов правительства, генерального прокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, глав Государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года», — сказал Зеленский в видеобращении, опубликованном в Facebook президента.RT на русском08:15
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