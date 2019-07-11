Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его командыForbes 09:23
За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны. Речь идет о его предшественнике Петре Порошенко, а также министрах и депутатах, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Политика
Путин поговорил с Зеленским по телефону
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Космос
Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению
Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено в 05:20
Экономика
Полномочия трудовых инспекторов расширят
Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности, — цитирует «Российская газета» премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе
В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.
Обновлено в 02:34
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Общество
В России разрабатывают электронные водительские права
Обновлено в 03:44
Происшествия
Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое
Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Суд рассмотрит дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры 18 июля
Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил 18 июля датой рассмотрения дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе 2019 года.
Обновлено в 08:10
Общество
В работе оператора Yota произошел сбой
10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Здоровье
В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге
Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Экономика
В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Происшествия
В ДТП с самосвалом в Ленобласти погиб мужчина
Обновлено в 11:47
Гаджеты
Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark
Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии
На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды
Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Происшествия
В Швеции впервые осужден мужчина по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые применил обвинение по новому закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, об этом говорится в решении суда.
Обновлено в 10:39
Политика
Главу МВД Крыма сняли с должности
Обновлено в 11:57
Общество
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова
Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Волгограде нашли мертвой судью
Обновлено в 10:52
Происшествия
Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене
В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Жена Невзорова выгородила мужа перед умирающей от рака Яковлевой
Жена журналиста Александра Невзорова Лидия отреагировала на обвинения в том, что он не поддерживает бывшую супругу актрису Александру Яковлеву в борьбе с раком.
Обновлено в 12:54
Политика
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено в 13:04
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01