Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его командыForbes 09:23

За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны. Речь идет о его предшественнике Петре Порошенко, а также министрах и депутатах, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Зеленский захотел люстрировать Порошенко и других люстраторов

Комсомольская правда10:15

Зеленский пообещал люстрировать топ-чиновников команды Порошенко

Daily Storm09:16

Зеленский потребовал разобраться с отправленным в тюрьму Порошенко

Дни.ру09:24

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды

Forbes09:23

Скабееву рассмешило предложение Зеленского люстрировать Порошенко

ФАН10:54

Зеленский затеял большую чистку. Порошенко попал в список на люстрацию

Infox.ru09:10

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

Lenta.ru08:10
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Политика

Путин поговорил с Зеленским по телефону

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:04
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Космос

Обнаружены две сверхмассивные черные дыры на пути к столкновению

Еще до намеченного столкновения гравитационные волны, исходящие от сверхмассивной пары черных дыр, превзойдут те, которые были зафиксированы ранее в результате слияния гораздо меньших черных дыр и нейтронных звезд.
Обновлено в 05:20
Экономика

Полномочия трудовых инспекторов расширят

Если работодатель после предписания трудовой инспекции вовремя не погасит долг, то трудовой инспектор может привлечь судебных приставов к взысканию с компании задолженности, — цитирует «Российская газета» премьер-министра Дмитрия Медведева.
Обновлено в 09:25
Армия и оружие

КСИР отрицает попытки задержать британский танкер в Персидском заливе

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР) опровергают данные о том, что катера пытались задержать британский танкер в Персидском заливе.
Обновлено в 02:34
Политика

Путин освободил от должности губернатора Севастополя

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по его просьбе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:50
Общество

Пермская епархия РПЦ выступает против рекламы «божественной шаурмы»

Обновлено в 10:27
Общество

В России разрабатывают электронные водительские права

Обновлено в 03:44
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Суд рассмотрит дело обвиняемого в угоне самолета жителя Югры 18 июля

Суд Ханты-Мансийского автономного округа в четверг назначил 18 июля датой рассмотрения дела жителя села Угут Сургутского района Югры Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе 2019 года.
Обновлено в 08:10
Общество

В работе оператора Yota произошел сбой

10 июля пользователи российской «ВКонтакте» рассказали о сбое в ее работе.
Обновлено в 10:33
Экономика

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум

Минтруд предложил повысить прожиточный минимум в среднем на четыре процента в зависимости от социально-демографического статуса, следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 12:57
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальником УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено в 09:40
Здоровье

В Таиланде 62 человека скончались после заражения лихорадкой Денге

Более 44,6 тыс. случаев заражения лихорадкой Денге зафиксированы в Таиланде с начала года по 9 июля.
Обновлено в 10:35
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено в 13:07
Экономика

В Грузии оценили потери в случае введения Россией санкций

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава рассказала, что если Москва ввела бы полное эмбарго в отношении Тбилиси, то Грузия могла бы потерять 4 млрд лари (около $1,5 млрд).
Обновлено в 11:20
Происшествия

В ДТП с самосвалом в Ленобласти погиб мужчина

Обновлено в 11:47
Происшествия

Летевший из Петербурга на Корфу самолет столкнулся с птицей

Обновлено в 11:41
Гаджеты

Huawei в смартфоны серии Mate 20 добавила компилятор Huawei Ark

Стоит отметить, что Huawei Ark есть только в прошивке EMUI 9.1 для китайского рынка, а в обновлении для РФ компилятора пока нет.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В НИИ Рошаля рассказали о состоянии искалеченной девочки из Ингушетии

На момент поступления – 5 июля Аиша была в тяжелом состоянии с краш-синдромом правой и левой рук, констатируют специалисты.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено в 06:03
Политика

Суд ЕС снял санкции с Януковича и его команды

Суд Евросоюза принял решение отменить санкции против бывшего украинского лидера Виктора Януковича и его команды.
Обновлено в 09:38
Происшествия

В Швеции впервые осужден мужчина по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые применил обвинение по новому закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, об этом говорится в решении суда.
Обновлено в 10:39
Политика

Главу МВД Крыма сняли с должности

Обновлено в 11:57
Общество

Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова

Напомним: аналитики почти сразу заподозрили, что тяжелое отравление Алибасова средством для прочистки канализации "Крот" - инсценировка.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Волгограде нашли мертвой судью

Обновлено в 10:52
Происшествия

Экс-подчиненный Цуканова задержан по подозрению в госизмене

В прошлом году по подозрению в госизмене задержали супругу Антонца Антонину Зимину, которая работала директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Жена Невзорова выгородила мужа перед умирающей от рака Яковлевой

Жена журналиста Александра Невзорова Лидия отреагировала на обвинения в том, что он не поддерживает бывшую супругу актрису Александру Яковлеву в борьбе с раком.
Обновлено в 12:54
Политика

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено в 13:04
Политика

Бюст Жукова восстановили в Харькове

Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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