За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны. Речь идет о его предшественнике Петре Порошенко, а также министрах и депутатах, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его команды

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