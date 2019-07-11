Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко и членов его командыForbes 09:23
За 10 дней до выборов в Верховную раду президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости люстрации всего бывшего высшего руководства страны. Речь идет о его предшественнике Петре Порошенко, а также министрах и депутатах, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года.
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Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина и Зеленского
Ключевым вопросом в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского стало освобождение украинских моряков, сообщает пресс-служба украинского лидера.
Обновлено в 13:24
Здоровье
Врачи назвали три признака разрушения печени
Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Театры
Умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Санкт-Петербурге скончался актер и режиссер Олег Дмитриев.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Атлетико» приобрел форварда «Бенфики»
Нападающий «Бенфики» Иван Шапоньич перешел в «Атлетико». Соглашение 21-летнего хорвата с мадридским клубом рассчитано на три года.
Обновлено в 13:41
Экономика
Тариф за платеж по QR-коду в Системе быстрых платежей составит от 0,2% до 0,7%
Тариф за осуществление платежа по QR-коду в Системе быстрых платежей может составить от 0,2% до 0,7% от общей суммы.
Обновлено в 14:12
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит перенести еще одну операцию
Отек постепенно спадает, в ближайшее время певца ждет еще одна операция, связанная со стоматологической проблемой, поскольку воспалился один из зубных каналов.
Обновлено в 10:16
Происшествия
В Краснодаре рейсовый автобус врезался в грузовик
По предварительным данным, водитель 1970 года рождения, управляя рейсовым автобусом "ПАЗ" маршрута Краснодар – Новотитаровская врезался во впереди идущий грузовик MAN.
Обновлено в 14:28
Политика
Бюст Жукова восстановили в Харькове
Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.
Обновлено в 02:01
Общество
Овны очень энергичны, а Раки могут поддаться лени
Близнецы будут окружены приятной дружелюбной атмосферой. РАК Раки сегодня могут позволить себе полениться.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В 800 тысяч раз радиация затонувшей АПЛ «Комсомолец» превышает норму
Норвежский институт морских исследований сообщает, что радиация в районе вентиляционной трубы реакторного отсека затонувшей советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-278 "Комсомолец" превышает норму в 800 тысяч раз.
Обновлено в 06:01
Экономика
Минтруд предложил новый прожиточный минимум
Министерство труда предложило установить прожиточный минимум за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей, сообщает RNS.
Обновлено в 13:07
Происшествия
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погиб человек
Один человек погиб в результате пожара на ТЭЦ в Мытищах, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 08:04
Авто
В Чечне ЗИЛ-130 превратили в стильный хот-род с V8 от Mercedes
Как сообщает портал «drom.ru», в чеченском селе Бачи-Юрт энтузиасты сделали стильный хот-род с кабиной от ЗИЛ-130 и мотором, элементами ходовой части от модели Mercedes-Benz S-Class W220.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Седокова, Хилькевич и Боня оказались в одной команде в «Форте Боярд»
В команде с Анной Седоковой оказались Виктория Боня, Анна Хилькевич, Мария Ивакова и Айза Анохина.
Обновлено в 12:49
Авто
Появились первые «живые» фото Lada Xray Cross с вариатором
Производство новинки началось в июне, однако первые «живые» фотографии появились только сейчас.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Стало известно, что Меркель шептала во время приступа дрожи
Специалист по чтению по губам Джудит Хартер рассказала радиостанции Antenne Bayern о том, что канцлер Германии Ангела Меркель шептала во время третьего приступа дрожи.
Обновлено в 13:44
Политика
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора
Жители Севастополя ожидали отставку губернатора Овсянникова, рассказал в комментарии "РГ" зампред Законодательного собрания города Александр Кулагин.
Обновлено в 13:10
Политика
Байден пообещал продлить СНВ-3 на посту президента США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах в 2020 году, он намерен продлить российско-американский договор СНВ-3.
Обновлено в 14:31
Происшествия
В центре Волгограда нашли мертвой федерального судью
Обновлено в 11:41
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Зеленский предложил законопроект, расширяющий действие закона «Об очищении власти» (люстрации) на президента, депутатов, министров и других чиновников, которые занимали должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019-го.
Обновлено в 08:08
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Здоровье
«Нанолек» выпустит вакцину против полиомиелита
Принадлежащая «Роснано» компания «Нанолек» начнет выпускать инактивированную (убитую) вакцину против полиомиелита (ИПВ).
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Украинцев предостерегли от нового прохода через Керченский пролив
Россияне отметили, что этого никогда не случится, а если украинцы попытаются вновь устроить провокацию в Керченском проливе, то повторят судьбу уже задержанных за нарушение границы РФ в ноябре 2018-го моряков, которые ожидают суда в российском СИЗО.
Обновлено в 14:30
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 08:38
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии рук девочки из Ингушетии
Обновлено вчера в 05:44
Происшествия
Опубликовано видео задержания мужа кассирши Луизы Хайруллиной
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
«Зенит» презентовал Дугласа и Сутормина
Обновлено в 08:25