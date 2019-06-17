Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»Газета.Ru 14:45
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
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