Политика
Зеленский назвал условия возвращения к «нормандскому формату»News.ru 12:15
Условием для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Украины, России, Франции и Германии является прекращение огня в Донбассе.
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Зеленский назвал условия возобновления переговоров в «нормандском формате»
Московский Комсомолец12:38
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:57, Вашингтон
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