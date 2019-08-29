Политика
RT на русскомЗеленский оценил свои первые 100 дней президентства
Ранее экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Зеленского на Украине. 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Зеленский дал Верховной раде год испытательного срока, после — снова роспуск
Московский Комсомолец12:25
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Вести.Ru вчера в 15:02
Футбол
Сёмин заявил, что хочет взять реванш у Симеоне в ЛЧ
В прошлом сезоне «Локомотив» и «Атлетико» встретились в 1/8 финала Лиги Европы, тогда подопечные Сёмина по сумме двух матчей проиграли команде Симеоне со счётом 1:8.
RT на русском 14:19
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru 14:03
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
В Казани отказались праздновать освобождение Руси от ордынского ига
Среди историков до сих пор нет единого мнения не только о конкретной дате избавления Руси от уплаты дани Большой орде, но и даже не выработана однозначная трактовка ордынского ига – больше в нем было плюсов или минусов.
Гражданские силы.ру 27 августа в 05:29
Политика
Андрея Загороднюка назначили министром обороны Украины
Кандидатура Загороднюка на пост министра обороны Украины была предложена ранее президентом страны Владимиром Зеленским.
Известия 12:07
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Политика
Лукашенко передал подарки Трампу
Взгляд.ру 12:14
Политика
Индия заплатила РФ аванс за С-400
Политика Сегодня 03:23
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Музыка
Впервые за девять месяцев София Ротару выступила в России
Первой площадкой, где появилась артистка впервые за девять месяцев, стала как раз «Новая волна» в Сочи.
Телепрограмма вчера в 19:30
Футбол
ЦСКА объявил о подписании Гогуа
Чемпионат 10:58
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.
Московский Комсомолец 06:37
Политика
Зеленский назвал главные задачи Верховной рады
Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Здоровье
Липецким медработникам увеличат зарплату
Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.
LipetskMedia.ru 09:53
Здоровье
Диетолог назвала три обязательных осенних продукта
Российская газета 02:10
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
REGNUM 10:07
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газом газопровода «Сила Сибири»
"Газпром" начал наполнение природным газом газопровода "Сила Сибири", сообщил на первом Нефтегазовом форуме в Якутии глава региона Айсен Николаев.
ТАСС 04:17
Энергетика
Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти
В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
РБК вчера в 15:38
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16