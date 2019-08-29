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Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

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