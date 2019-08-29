Политика

RT на русскомRT на русскомЗеленский оценил свои первые 100 дней президентства

Ранее экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий высказал своё мнение по поводу первых 100 дней президентства Зеленского на Украине. 27 августа исполняется ровно 100 дней с момента вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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